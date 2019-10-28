Çelik: Bağdadi operasyonundaki ABD uçakları Fırat Kalkanı bölgemizden uçtu

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, IŞİD lideri Ebu Bekir el Bağdadi’nin öldürüldüğü operasyona giden ABD uçaklarının, Türkiye’nin kontrolünde bulunan Suriye’deki Fırat Kalkanı bölgesi üzerinden uçuş yaptığını açıkladı.

Çelik, AKP MYK Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, şöyle dedi: “Dünkü terörle mücadele eylemi gerçekleşirken Türkiye, ABD Başkanı Trump’ın da belirttiği şekilde yüksek koordinasyon içerisinde olmuştur. ABD uçakları Fırat Kalkanı bölgemizden uçuş yapmışlardır. TSK gerekli koordinasyonu ve yardımı kendilerine sağlamıştır.

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Barış Pınarı Harekâtı başladığında herkes bu operasyonun DEAŞ’la (IŞİD) mücadeleyi zaafa uğratacağını iddia ediyordu. Özellikle YPG unsurları bu propagandayı yapıyorlardı. Görüldüğü gibi Barış Pınarı Harekâtı’ndan çok kısa bir zaman sonra DEAŞ liderinin bertaraf edilmesi mümkün olmuştur. PYD/YPG terör örgütü madem bu kadar istihbarata sahiptiler, istihbaratı kendilerinin verdiğini iddia ediyor peki neden Barış Pınarı Harekatı’ndan önce bu olmadı? Barış Pınarı operasyonuyla tam tersine DEAŞ’la mücadelenin güçlendiği net bir şekilde görülmektedir.

Yabancı terörist savaşçılar dünyanın gündemindeki en önemli meselelerden biridir. Bu savaşçıların, Türkiye’yi transit ülke olarak kullanarak Suriye’ye geçişlerinin engellenmesi sağlanmıştır. 70 bin 480 kişi Türkiye’nin yasaklı listesinde yer almaktadır. Ayrıca 7 bin 445 yabancı uyruklu kişi sınır dışı edilmiştir. 10 bin kişinin Türkiye’ye girişi engellenmiştir.”

‘3600 ek göstergeye pozitif yaklaşıyoruz’

Öte yandan Ömer Çelik, AKP’nin seçim öncesi vaadi olan ‘3600 ek gösterge’ konusundaki bir soruya da “3600 ek gösterge konusu ile ilgili yaklaşımımız pozitif bir yaklaşımdır. Negatif ele aldığımız bir konu yok arkadaşlarımız çalışıyor” yanıtını verdi.