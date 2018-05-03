Celal Kılıçdaroğlu’nun üyelik başvurusuna AKP’den ret: Aile içi çekişmeye prim vermek istemedik

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu’nun AKP’ye üyelik başvurusu reddedildi.

Celal Kılıçdaroğlu, dün İzmir’deki AKP Konak İlçe Başkanlığı’na giderek partiye üyelik başvurusu yapmıştı.

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AKP İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, CHP liderinin kardeşinin partilerine başvurusunu reddettiklerini söyledi.

“Biz aile içindeki bir anlaşmazlığın siyasete alet edilmesini doğru bulmadığımız için başvurusunu reddetmek durumunda kaldık” diyen Şengül, ‘bu çekişmenin içinde olmak ve böyle bir şeye prim vermek istemediklerini’ dile getirdi.

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AKP’li başkan “Türkiye’nin ana muhalefet partisinin genel başkanının aile içi sorunlarının gündeme getirilerek siyasi malzeme yapılmaya çalışılmasını doğru ve etik bulmuyoruz. Bizim parti olarak daha önemli gündemlerimiz var” diye konuştu.