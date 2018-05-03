Diken

Yaramazlara biraz batar!

Celal Kılıçdaroğlu’nun üyelik başvurusuna AKP’den ret: Aile içi çekişmeye prim vermek istemedik

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu’nun AKP’ye üyelik başvurusu reddedildi.

Fotoğraf: DHA

Celal Kılıçdaroğlu, dün İzmir’deki AKP Konak İlçe Başkanlığı’na giderek partiye üyelik başvurusu yapmıştı.

Reklam

AKP İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, CHP liderinin kardeşinin partilerine başvurusunu reddettiklerini söyledi.

“Biz aile içindeki bir anlaşmazlığın siyasete alet edilmesini doğru bulmadığımız için başvurusunu reddetmek durumunda kaldık” diyen Şengül, ‘bu çekişmenin içinde olmak ve böyle bir şeye prim vermek istemediklerini’ dile getirdi.

Reklam

AKP’li başkan “Türkiye’nin ana muhalefet partisinin genel başkanının aile içi sorunlarının gündeme getirilerek siyasi malzeme yapılmaya çalışılmasını doğru ve etik bulmuyoruz. Bizim parti olarak daha önemli gündemlerimiz var” diye konuştu.

Celal Kılıçdaroğlu videosunu ‘yalanladı’: Silah zoruyla konuşturdular

Celal Kılıçdaroğlu da ‘kandırılmış’: Ev, araba, para vaat ettiler, sonra yan çizdiler

Celal Kılıçdaroğlu ‘şüphe’yi bitirdi: Sosyal medya hesabım yok, şikayetçiyim

Celal Kılıçdaroğlu, ‘sefere çıkacak’: Mahalleleri tek tek gezip, ‘Evet’ için çalışacağım

‘Evet’ kampanyası asıl şimdi ‘uçuşa geçecek’: Celal Kılıçdaroğlu da ‘Ben de varım’ diyor

Celal Kılıçdaroğlu’nun çocuklarından başvuru: Babamızın sorunları var, ‘vasi’ olmak istiyoruz

Beklenen oldu: Kılıçdaroğlu’nun kardeşi, yeni adresinin AKP olduğunu açıkladı

‘FETÖ’yle mücadele’ için denize giren Kılıçdaroğlu’nun kardeşinden ağabeyine çağrı: Soyadını Gülen yapsın

Kılıçdaroğlu’nun kardeşi oturma eyleminde: Erdoğan önderimizdir, liderimizdir

Kılıçdaroğlu’nun kardeşi açlık grevine son verdi: Mücadeleme çadırda devam ederim

Celal Kılıçdaroğlu’ndan ağabeyine yanıt: Bana çamur atmasın, vatana sahip çıksın

Kardeşi hakkında konuşan CHP lideri: Cebine para koyup ‘Çık bunu söyle’ dediler

Kılıçdaroğlu’nun CHP’den istifa eden kardeşi açlık grevinde: Erdoğan’a bazı belgeler vereceğim

Kılıçdaroğlu’nun CHP’den istifa eden kardeşi: Erdoğan da bir Atatürk

CHP’den istifa eden Kılıçdaroğlu’nun kardeşi: Abim kararını FETÖ’den yana kullandı

Kılıçdaroğlu’nun ihraç istemiyle disipline sevk ettiği kardeşi CHP’den istifa etti

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...