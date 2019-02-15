Celal Doğan: Ülkenin istikrarı soğana, bekası patlıcana bağlı artık

Türkiye’de tam da 31 Mart seçimleri öncesi iktidarın durumu böyle; “Seçmen beni tanzim satışta görsün…”
31 Mart seçim süreci başladığında AKP-MHP ittifakı seçilecek belediye başkanlarını, muhtarları, ihtiyar heyetlerini “memleketin beka sorununa” döndürmüşlerdi.
Aklı başında olanlar itiraz etmişti “Ne alakası var yapılacak yerel seçimlerin Türkiye’nin bekasıyla” diye.
Meğer memleketin bekası yerel seçimlerden sebze fiyatlarına kadar düşmüş.
Ülkenin istikrarı soğana, bekası patlıcana bağlı artık.
Eğer satacak sebze bulurlarsa duruma uygun yeni bir satış sloganı atar artık pazar esnafı:
“Domates, biber, patlıcan, soğan… Hayde memleketin bekası bunlar.”