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Yaramazlara biraz batar!

Celal Doğan, DSP’den Gaziantep adayı oldu

Deneyimli siyasetçi, eski HDP milletvekili Celal Doğan, Demokratik Sol Parti’den (DSP) Gaziantep adayı oldu.

Doğan (sağdan üçüncü), parti genel başkanı Aksakal (Kürsünün solunda) ile basın açıklaması yaptı. (Fotoğraf: DHA)

Doğan’ın ismi Gaziantep için daha önce CHP, İstanbul için ise HDP’yle birlikte anılmıştı. CHP Ekrem İmamoğlu’nu İstanbul’a aday gösterirken HDP aday çıkarmama kararı almıştı.

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Doğan’ın DSP’den adaylığını bugün partinin genel başkanı Önder Aksakal duyurdu.

Celal Doğan, kimseyle ittifak yapmadıklarını, bunun doğal bir talep olduğunu belirterek “Siyasetin çok kirlendiği bir ortamda siyasete döndüm. Geçmişi tertemiz bir partiden aday olma şansı doğdu” dedi.

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