Celal Başlangıç: Ortalıkta hiç ‘Reis bizi Kandil’e götür’ diye bağıran tosuncuk görüyor musunuz!

Erdoğan’ın ve AKP iktidarının “şapkadan çıkartacağı başka tavşan” kalmamıştır. Kandil yolunda gelecek “şehit cenazeleri” üzerinden milliyetçilik rüzgarı estirip Millet İttifakı’ndaki partileri de bu rüzgarın gücüyle etkisizleştirmek istemektedir.

Ancak bu provokasyonun tutmayacağı daha şimdiden kesinleşmiştir.

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Kandil operasyonunun Erdoğan’ın seçim yatırımı olduğu o kadar belli ki “Saray’ın sesi” Abdülkadir Selvi üç gün önce Hürriyet’teki köşesinde yer alan seçim sonuçlarına dönük yazısını şöyle bitiriyordu: “… size bu denkleme Kandil’den önce ve Kandil’den sonra seçeneğini de ekleyin derim.”

Ancak dünkü yazısında “Nedendir bilinmez ama Kandil operasyonu henüz beklenen heyecanı oluşturmadı” diyordu.

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Çünkü artık Saray’daki hesap sokağa uymuyor. “Nerden belli” derseniz bakın bakalım ortalıkta hiç “Reis bizi Kandil’e götür” diye bağıran tosuncuk görüyor musunuz!

Celal Başlangıç’ın yazısı