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Yaramazlara biraz batar!

Çekya’nın en büyük bira üreticisi, barların yeniden açılışını kutluyor: Bir alana bir bedava

Çekya’da, Covid-19 salgını nedeniyle kapanan bar ve restoranların açılmasını kutlayan ülkenin en büyük bira firması, fıçı birasını satan tüm mekanlarda bir bira alana ikincisinin bedava olacağını duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

Çekya’da Covid-19 salgınına karşı önlemler kapsamında kapalı olan bar ve restoranlar bugün itibarıyla açılıyor.

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Ülkenin en büyük bira üreticilerinden Pilsner Urqell, websitesinden duyurduğu kampanya için söyle bir açıklama yaptı: “Çekya biracılık tarihindeki bu en önemli günü kutlamaya karar verdik.”

Firmanın reklamcılık bölümü başkanı ise şunları söyledi: “Karantina süresince sorumlu davranan vatandaşlara teşekkür ediyoruz. Artık normal hayatlarına geri dönmelerini ve arkadaşlarıyla barlarda, restoranlarda buluşmalarını istiyoruz.”

25 Mayıs’tan – 7 Haziran’a kadar sürecek kampanya kişi başına bir birayla sınırlı.

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