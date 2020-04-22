Çekya’dan getirilen 107 Türk vatandaşı Karabük’teki yurda yerleştirildi

Çekya’da bulunan ve çoğunluğu Erasmus programı değişim öğrencisi olan 107 Türk vatandaşı Türkiye’ye getirilerek Karabük’te yurda yerleştirildi.

Fotoğraf: DHA (Temsili)

Corona virüsü önlemleri kapsamında uçuşların iptal edilmesi nedeniyle Çekya’da mahsur kalan ve Türkiye’ye dönmek isteyen öğrenciler ile geçici süreliğine bu ülkede bulunanlar için Türk Hava Yolları (THY) özel uçuş düzenledi.

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107 yolcuyu taşıyan uçak akşam Ankara Esenboğa Havaalanı’na indi.

Yolcular daha sonra apronda bekletilen otobüslerle karantina sürecini geçirecekleri Karabük’e polis araçları eşliğinde götürüldü.

Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı İsmail Necati Efendi Yurdu’na yerleştirilen yolcular, 14 gün burada gözlem altında tutulacak.

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’26 bin başvuru’

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yurt dışındaki vatandaşların ramazanı ülkelerinde geçirebilmesi için başlatılan tahliye operasyonu kapsamında şimdiye kadar 73 ülkeden 26 bine yakın vatandaşın başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Oktay, bugüne kadar 33 bin vatandaşın ülkeye getirildiğini belirterek, bazı ülkelerden az sayıda vatandaşın dönmek istediğine işaret edip, “Mesela 20 kişi olan, 15 kişi olan ülkeler var ama ‘Siz 15 kişisiniz, orada kalın’ demedik. Merkezi bir yer belirledik ve oralardan getirilecek şekilde 59 ülkeden uçuş planı yaptık. Yaklaşık 195 uçuş planı yapıldı” dedi.

Oktay, gelenlerin 73 ildeki 87 yurtta misafir edildiğini ifade etti.