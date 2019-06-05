Çekya’da başbakan Babis protesto ediliyor: Binlerce kişi sokakta

Avrupa Birliği (AB) yardımlarını kullanırken yolsuzluk yapmakla suçlanan Çekkya Başbakanı Andrej Babis, geniş katılımlı gösterilerle protesto ediliyor.

Fotoğraflar: Reuters

Neredeyse 120 bin kişinin katılımıyla başkent Prag’da düzenlenen protestoların, 1989’daki Kadife Devrim’iyle komünizmin sonlanmasından bu yana en geniş kapsamlı gösteriler olduğu düşünülüyor.

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Yolsuzluk karşıtı ve AB karşıtı popülist parti ANO’nun lideri Babis, sol parti Sosyal Demokratlar’la azınlık hükümeti kurarak 2017’de göreve gelmişti.

BBC’nin haberine göre, nisan ayında Çekya polisi Babis hakkında AB fonlarında yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatılmasını istemişti. Bunun üzerine adalet bakanı istifa etmiş ve yerine bugünkü protestoların hedefindeki isimlerin başında gelen Marie Benesova getirilmişti.

‘Demokrasi için Milyon Dakika’ grubu, yeni adalet bakanı Benesova’nın Babis hakkındaki soruşturmayı etkileyeceğini savunarak nisan ayının sonundan beri aralıklarla gösteriler düzenliyordu.

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Geçtiğimiz hafta cuma günü Avrupa Komisyonu’na ait bir raporun sızmasıyla protestolar büyüdü.

Tartışmalara yol açan Avrupa Komisyonu’nun 71 sayfalık raporunda Babis, 2017’de göreve gelmeden iki ay önce sahibi olduğu Agrofert Holding’e bağlı şirketler için iki AB güven fonunu usülsüz bir şekilde kullanmakla suçlandı.

Komisyon, fonların tek faydalanıcısı olan Babis’in hala holding üzerinden kar elde ettiğini belirterek, çıkar çatışması gerekçesiyle şirketin aldığı fonların geri ödenmesini kararlaştırdı. Geri ödenmesi istenen AB fonlarının tahmini değeri ise yaklaşık 19,5 milyon dolar.

Babis ise sızan raporu ‘kirli bir yalan’ olarak niteleyerek iddiaları reddetti.