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Yaramazlara biraz batar!

Çekya ve İtalya da Türkiye’ye silah ihracatını durduruyor

Çekya, Türkiye’ye silah ihracatını durdurduklarını açıklarken, İtalya da Türkiye’ye silah satışını durduran ülkeler arasına katılacağını kaydetti.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Fransa, Hollanda, Norveç, Almanya ve Finlandiya, Suriye’nin kuzeyine düzenlenen ‘Barış Pınarı Harekâtı’nın başlamasının ardından Türkiye’ye silah satışını durdurmuştu.

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İtalya Dışişleri Bakanı Luidi Di Maio da Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, “Önümüzdeki birkaç saat içerisinde, İtalya da Türkiye’ye silah ihracatına yönelik yasağı imzalayacak” ifadesini kullandı.

Belçika da silah satışının durdurulmasına destek veriyor.

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