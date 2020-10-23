Çekya başbakanı, önlemleri hiçe sayan sağlık bakanının istifasını istedi: Su vaaz edip şarap içemeyiz

Çekya başbakanı, sağlık bakanını, koronavirüs pandemisiyle mücadele amaçlı tedbirler uyarınca kapalı olması gereken bir restoranda toplantı düzenlediği ve girip çıkarkan maske takmadığı için istifa etmemesi halinde görevden alacağını söyledi.

Başbakan Babis… Fotoğraf: Reuters

Çek medyasında skandal olarak adlandırılan durum, ülkenin Avrupa’daki en yüksek vaka artış oranını bildirdiği ve bundan dolayı hastanelerin kapasitesinin dolacağından korkulduğu günlerde yaşandı.

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‘Su vaaz edip şarap içemeyiz’

Başbakan Andrej Babis, ‘‘Sağlık personelimiz vatandaşlarımızın hayatını kurtarmak için ön cephede savaşırken, böyle bir şey kesinlikle affedilemez. Su vaaz edip şarap içemeyiz” dedi.

10.7 milyon nüfuslu ülke, perşembe günü 14 bin 151’le en yüksek ikinci günlük vaka sayısını bildirdi. Çarşamba günü de günlük en yüksek ölüm sayısı sayısı açıklandı: 113.