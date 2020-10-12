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Yaramazlara biraz batar!

Çekmecede bulduğu silahla kazara kendini vuran üç yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

ABD’nin Oregon eyaletinde, üç yaşındaki bir çocuk evde bulduğu silahla kazara kendisini vurdu ve hayatını kaybetti.

Fotoğraf: ABC (arşiv)

Polis, James Kenneth Lindquester adlı çocuğun yatak odasındaki çekmecede silahı bulduğunu ve cuma akşamı kendisini vurduğunu açıkladı.

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Açıklamaya göre çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken polis açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Bir çocuğun ölümü, ekiplerin aldığı en kötü telefondur. O gün o eve gidenlerin çoğunun o yaşlarda çocuğu var. Çok kötü şeylere tanık oluyoruz. Ama bir çocuğun kaybı en kötüsü.”

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