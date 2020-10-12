Çekmecede bulduğu silahla kazara kendini vuran üç yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

ABD’nin Oregon eyaletinde, üç yaşındaki bir çocuk evde bulduğu silahla kazara kendisini vurdu ve hayatını kaybetti.

Fotoğraf: ABC (arşiv)

Polis, James Kenneth Lindquester adlı çocuğun yatak odasındaki çekmecede silahı bulduğunu ve cuma akşamı kendisini vurduğunu açıkladı.

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Açıklamaya göre çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken polis açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Bir çocuğun ölümü, ekiplerin aldığı en kötü telefondur. O gün o eve gidenlerin çoğunun o yaşlarda çocuğu var. Çok kötü şeylere tanık oluyoruz. Ama bir çocuğun kaybı en kötüsü.”