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Yaramazlara biraz batar!

Çekimlerine ‘corona’ arası verilen ‘Stranger Things’in yıldızı garsonluk yapıyor

Stranger Things’ dizisinin yıldızlarından Gaten Matarazzo, Covid-19 salgını nedeniyle dizinin çekimlerine ara verildiği dönemi bir restoranda garson olarak çalışarak geçiriyor.

Fotoğraf: Reuters

Matarazzo üçüncü sezonu bir ayda 64 milyon kişi tarafından izlenen ‘Stranger Things‘ dizisindeki ‘Dustin’ karakteriyle geniş kitlelerce tanınmıştı.

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ABD’nin New Jersey eyaletinde bulunan bir restoranda çalışan 17 yaşındaki oyuncu şapka takmasına ve kurallar gereği maske kullanmasına rağmen bazı hayranlarınca fark edildi.

Hollywood Reporter’ın ulaştığı menajeri oyuncunun restoranda çalıştığını doğruladı. Matarazzo’nun aile üyeleri de aynı restoranda çalışıyormuş.

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