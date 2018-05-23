‘Çekilme’yi konuşan BBP’nin lideri Erdoğan’la görüştü: Fitne çabaları beyhude

AKP listelerinden seçime giren ancak listenin açıklanmasından sonra ‘cumhur ittifakı’ndan çekilmeyi gündemine alan Büyük Birlik Partisi’nin lideri Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşmesinin ardından, “Fitne ateşi yakmaya çalışanların çabaları beyhudedir” dedi.

Destici, Ankara 2’nci bölgeden 1’inci sıradan aday gösterilmişti. Ancak AKP listesinden seçime giren BBP’den aday gösterilen 17 isim garanti olmayan sıralarda kendilerine yer buldu. Bunun üzerine olağanüstü bir toplantı yapan BBP’nin AKP’ye sıraların değişmesini teklif edeceği, bunun olmaması halinde ittifaktan çekilmeyi düşündüğü öne sürülmüştü.

Reklam

Erdoğan, Destici’yi AKP genel merkezinde kabul etti. Basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık bir saat süren kabulün ardından Destici, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“Sizin dışınızdaki bazı adayların seçilecek noktada olmadıkları ve partide bu konuda rahatsızlık olduğuna ilişkin iddiaları nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusu üzerine Destici, “İşin başından beri cumhur ittifakı içerisinde bir çatlak arayanlar hep bu tür haberlerin heveslisi oldu ve hep bu tür haberleri yaptılar. Adeta pireyi deve yaparak bu tür haberleri yaptılar. Bugünkü yapılan da bunun bir benzeridir” diye konuştu.

Reklam

‘Cumhur ittifakı’ içinde olma sebeplerinin ‘milletvekilliği pazarlığı’ değil, ‘ülkenin bekası’ olduğunu belirten Destici, Erdoğan’ın, işin başından beri kendilerine çok yakın ve samimi bir duruş sergilediğini söyledi.

Destici sözlerini şöyle bitirdi: “Biz milletvekilliği için ya da milletvekili pazarlığı yaparak bu ittifakın içinde olmadık, bundan sonra da duruşumuz aynen bu şekilde devam edecektir. Fitne ateşi yakmaya çalışanların çabaları beyhudedir.”

BBP’li adaylar

AKP listesinden aday gösterilen BBP’lilerin isimleri ve sıralamaları şöyle:

İstanbul: Mustafa Mican 1. bölge 23. sıra

İstanbul: Mustafa Arabul 2. bölge 20. sıra

İstanbul: Oya Eren 3. bölge 25. sıra.

Ankara: Mustafa Destici 2. bölge 1. sıra

Ankara: Tuna Koç 3. bölge 7. sıra

Aydın: Ahmet Tarık Sarı 6. sıra

Bursa: Ahmet Yelis Bursa 2. bölge 7. sıra

Denizli: Mustafa Semerci 6. sıra

Diyarbakır: Remzi Çayır 7. sıra

Eskişehir: Ahmet Namık Akdoğan 5. sıra

Gaziantep: İhsan Kaya 11. sıra

İzmir: Ahmet Gürhan 1. bölge 8. sıra

İzmir: Erdem Öksüz 2. bölge 8. sıra

Kayseri: Ali Saraçoğlu 8. sıra

Kocaeli: Osman Tüfekçi 10. sıra

Konya: Osman Seçgin 14. sıra

Mersin: Ali Keser 6. sıra

Sivas: Yaşar Sayan 5. sıra