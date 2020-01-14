Çekicinin kontrol etmeden kaldırdığı araçtan düşen yaşlı kadın yaralandı, ameliyat olacak

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bir araç çekici tarafından kaldırılınca içerde bulunan 85 yaşındaki kadın düşüp yaralandı.

Fotoğraf: DHA

Çiğden Cingi isimli kadın annesiyle birlikte Acıbadem’e gitti. Aracını park eden Cingi fatura ödemeye giderken 85 yaşındaki annesi Leyla Çetinkal araçta kaldı.

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Yaşlı kadını fark etmeyen çekici aracı kaldırmaya başladı. Çetinkal kapıyı açınca aşağı düşerek yaralandı.

Cingi annesini yerde yatar vaziyette görünce sinir krizi geçirdi. Kırıkları bulunan Çetinkal hastaneye kaldırıldı.

‘Bizi mahvettiler‘

Cingi şunları anlattı: “Faturaları ödeyip çıkmam iki dakikamı almadı, tam kapıdan çıkarken ‘Arabadan çocuk düştü’ çığlıkları duydum. Annem yaşlı ve zayıf olduğu için çocuk düştü zannetmişler. Çekici annemi görmemiş, kontrol etmemiş. Aracı çekmek istemiş hızlı bir şekilde. Annem onları ikaz etmek için arabanın camına vurduğunu söylüyor ama aracı kaldırmışlar. O sırada annem açılan kapıdan düşmüş. Panikle aracı indirmeye kalkmışlar. Kağıt toplayıcısı bir vatandaş annemin aracın üzerine düşeceğini anlamış ve annemi çekmiş. Annemin kolunda iki tane kırığı var, kalçasında çok büyük iki tane kırığı var. Annem iki büyük ameliyata girecek. Bizi mahvettiler.”

