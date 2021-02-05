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Yaramazlara biraz batar!

Çekicideki iş makinesinin silindir bölümünden 195 kilo uyuşturucu çıktı

Mardin’de polis, oto çekicisindeki iş makinesinin silindir bölümüne gizlenmiş 195 kilogram marihuana ele geçirdi, üç kişiyi gözaltına aldı.

Fotoğraf: DHA

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, seyir halinde olan bir oto çekicisini takibe aldı.

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Polis, çekicinin bir depoya girmesinin ardından operasyon yaptı. Narkotik dedektör köpeğinin de katıldığı operasyonda, oto çekicisi üzerinde taşınan iş makinesinin silindir bölümüne gizlenmiş uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan üç kişi, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan üç şüpheliden biri ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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