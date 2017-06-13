‘Çek-senet çetesiyle anlaşma’dan gözaltına alınan eski futbolcu Çolak’a tutuklama talebi

Gözaltında olan eski futbolcu Tanju Çolak, tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.

İstanbul’da cumartesi gözaltına alınan Çolak, ertesi gün Ankara’ya götürülmüştü. Çolak, beraberindeki 10 kişiyle birlikte adliyeye sevk edildi.

Çolak’ın da aralarında bulunduğu altı kişi tutuklanmaları istemiyle, üç kişi ise adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Ne olmuştu?

Ankara emniyeti ‘çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, örgüte üye olmak, adam yaralamak, gasp, tehdit, çek-senet tahsilatı’ yaptıkları iddiasıyla ‘Kürt Ahmet’ ve ‘İsmail Altınok’ gruplarını takibe aldı.

Yaklaşık üç aylık takibin ardından yapılan operasyonlarda 28 kişi gözaltına alındı. Çolak’ın, bazı alacaklarını tahsil etmek için çete üyeleriyle anlaştığı ileri sürüldü.

Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız silahlar, başkası adına düzenlenmiş çok sayıda çek-senet, başkalarına ait kimlik bilgileri, sahte kimlikler ele geçirildi.

Başta Ankara olmak üzere birçok ilde işadamlarını tehdit ederek haraç aldıkları iddia edilen şüphelilerin, zorla senet imzalattıkları, ikinci kişilere ait çek-senetleri silah tehdidiyle tahsil ettikleri öne sürülüyor.