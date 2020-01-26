Cedi Osman’ın Elazığ için başlattığı kampanyada 385 bin lira toplandı

Amerikan basketbol ligi NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman’ın çağrısı sonrası Elazığ’daki depremden zarar görenler için 385 bin lira toplandı.
Sivrice ilçesi merkez üssü olmak üzere 24 Ocak’ta 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Depremde 30’dan fazla insan hayatını kaybederken, yüzlerce kişi yaralanmıştı. Depremde 76 bina yıkılmış, 645 binada ağır hasar görülmüştü.
Osman, gece oynanan Cleveland Cavaliers-Chicago Bulls maçı öncesi Twitter’dan çağrıda bulunarak maçta atılacak her üçlük için 100 dolar bağışlayacağını duyurmuştu.
Cedi Osman’ın çağrısı özellikle sosyal medyada karşılık buldu. Çok sayıda kullancı, Osman’ın paylaşımını alıntılayarak Kızılay’a 10 lira bağışlarken, milli futbolcular da kampanyaya destek verdi. Cedi’nin takım arkadaşı Larry Nance Jr. da kampanyaya katıldığını, her 3’lük için 200 dolar bağışlayacağını dile getirdi. Bunun üzerine Osman, kampanyayı 200 dolar olarak güncellediğini duyurdu.
Futbolcu Arda Turan, her 3 sayı için kendisinin de aynı miktarı bağışlayacağını ifade etti. Almanya’da Werder Bremen forması giyen Nuri Şahin, “Teke tek yapsak senle boy ölçüşemem o yüzden elimden gelen tek şey bu güzel kampanyaya katılmak” diye yazdı.
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı’nda forma giyen Işıl Alben, “Cedi asisti yaptı, şimdi hep beraber daha çok sayı atalım” dedi.
Kampanyaya Fransa’da Lille takımında forma giyen Yusuf Yazıcı, Adana Basketbol Kulübü (ABK), 1453 Başakşehirliler Taraftar Derneği de katıldı.
Osman, bugün saat 07:36’daki paylaşımında, kampanya kapsamında toplamda 385 bin lira toplandığını açıkladı.
Öte yandan dün Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde Fenerbahçe ile Başakşehir’in oynadığı lig maçının son dakikalarında sarı-lacivertli taraftarlar atkı ve berelerini sahaya attı. Toplanan atkı ve bereler Elazığ’a gönderilecek.
Beşiktaş, İzmir’de Göztepe’yle oynayacağı maç öncesi deplasman tribünü önünde Kızılay standı kurulacağını duyurdu. Taraftar dernekleri de 3 bin 806 battaniyeyi bölgeye gönderdi.