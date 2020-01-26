Cedi Osman’ın Elazığ için başlattığı kampanyada 385 bin lira toplandı

Amerikan basketbol ligi NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman’ın çağrısı sonrası Elazığ’daki depremden zarar görenler için 385 bin lira toplandı.

Fotoğraflar: DHA

Sivrice ilçesi merkez üssü olmak üzere 24 Ocak’ta 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Depremde 30’dan fazla insan hayatını kaybederken, yüzlerce kişi yaralanmıştı. Depremde 76 bina yıkılmış, 645 binada ağır hasar görülmüştü.

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Osman, gece oynanan Cleveland Cavaliers-Chicago Bulls maçı öncesi Twitter’dan çağrıda bulunarak maçta atılacak her üçlük için 100 dolar bağışlayacağını duyurmuştu.

Cedi Osman

Cedi Osman’ın çağrısı özellikle sosyal medyada karşılık buldu. Çok sayıda kullancı, Osman’ın paylaşımını alıntılayarak Kızılay’a 10 lira bağışlarken, milli futbolcular da kampanyaya destek verdi. Cedi’nin takım arkadaşı Larry Nance Jr. da kampanyaya katıldığını, her 3’lük için 200 dolar bağışlayacağını dile getirdi. Bunun üzerine Osman, kampanyayı 200 dolar olarak güncellediğini duyurdu.

Güzel yürekli kardeşim. Her 3 sayı için aynı rakamı ben de bağışlıyorum. Sabaha karşı ekran başındayız. Elinizi korkak alıştırmayın. 💫 https://t.co/1uBRx0Zn1j Reklam January 25, 2020

Futbolcu Arda Turan, her 3 sayı için kendisinin de aynı miktarı bağışlayacağını ifade etti. Almanya’da Werder Bremen forması giyen Nuri Şahin, “Teke tek yapsak senle boy ölçüşemem o yüzden elimden gelen tek şey bu güzel kampanyaya katılmak” diye yazdı.

Teke tek yapsak senle boy ölçüşemem o yüzden elimden gelen tek şey bu güzel kampanyaya katılmak. Her 3 sayı için benden de aynı miktarı yaz kardeşim. ❤️ https://t.co/BNC7RTxAvg — Nuri Şahin (@nurisahin) January 25, 2020

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı’nda forma giyen Işıl Alben, “Cedi asisti yaptı, şimdi hep beraber daha çok sayı atalım” dedi.

Cedi asisti yaptı, şimdi hep beraber daha çok sayı atalım. Her 3 sayılık basket için aynı miktarda ben de varım 👊 Güzel bir farkındalık oldu, yüreğine sağlık 🙏 @cediosman #elazig https://t.co/KGoMKfcEYw — Isıl Alben (@isilalben10) January 25, 2020

Kampanyaya Fransa’da Lille takımında forma giyen Yusuf Yazıcı, Adana Basketbol Kulübü (ABK), 1453 Başakşehirliler Taraftar Derneği de katıldı.

Osman, bugün saat 07:36’daki paylaşımında, kampanya kapsamında toplamda 385 bin lira toplandığını açıkladı.

Fotoğraf: DHA

Öte yandan dün Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde Fenerbahçe ile Başakşehir’in oynadığı lig maçının son dakikalarında sarı-lacivertli taraftarlar atkı ve berelerini sahaya attı. Toplanan atkı ve bereler Elazığ’a gönderilecek.

Göztepe-Beşiktaş maç öncesi ve sonrası, depremzede vatandaşlarımıza gönderilmesi için, kışlık kıyafetlerimizi bağışlamak üzere bize ayrılan tribünün önünde Kızılay standı açılacaktır. Taraftarlarımızın desteğini bekliyoruz. #YanındayızElazığ pic.twitter.com/jmd93pmj0I — Beşiktaş JK (@Besiktas) January 25, 2020

Beşiktaş, İzmir’de Göztepe’yle oynayacağı maç öncesi deplasman tribünü önünde Kızılay standı kurulacağını duyurdu. Taraftar dernekleri de 3 bin 806 battaniyeyi bölgeye gönderdi.