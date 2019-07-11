Cebelitarık’ta el konulan geminin kaptanı tutuklandı

Britanya’ya bağlı Cebelitarık polisi, geçtiğimiz hafta alıkoyduğu İran’a ait ‘Grace 1’ adlı süpertankerin kaptanı ve birinci zabitinin tutuklandığını ve gemiye ait dökümanlarla elektronik cihazlara el konulduğunu açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Euronews Türkçe’nin haberine göre, polisten yapılan açıklamada soruşturmanın devam ettiği ve bu süreç boyunca geminin hareket etmesine izin verilmeyeceği vurgulandı.

Reklam

4 Temmuz’da Britanya Deniz Kuvvetleri, Avrupa Birliği yaptırımlarını ihlal ederek Suriye’ye petrol taşıdığı şüphesiyle İran’a ait petrol tankerini Cebelitarık karasularında alıkoymuştu.

Bunun üzerine İran, alıkoymanın hukuksuz olduğunu belirterek Britanya’ya ait bir petrol tankerine el koymakla tehdit etmişti.

Hürmüz Boğazı’ndaki gemilere Britanya savaş gemileri eşlik etmeye başladı

Öte yandan Britanya, Hürmüz Boğazı’nı kullanan ülkesine ait ticaret gemilerine savaş gemileri ile eşlik etmeyi teklif etti. Gemicilik kayıtlarında da 10 Temmuz’da BP’nin işlettiği bir petrol tankerine bir İngiliz savaş gemisinin eşlik ettiği görüldü. 11 Temmuz’da ise Britanya Savunma Bakanlığı, gemiye İran’a ait askeri botların yaklaştığını ve bunların Britanya savaş gemisi HMS Montrose tarafından savuşturulduğunu açıkladı. İran ise bu iddiayı yalanladı.