‘Cayma bedeli’ zaferi: Ödediği para iade edilecek

Konya’da internet aboneliğini iptal ettiren Onur Kızılçay (28), Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurarak ödediği 1200 lira cayma bedelinin kendisine iade edilmesini sağladı.

Fotoğraf: DHA

Kızılçay, 2019 yılı sonlarında aylık 90 lira ödeyerek internet sağlayıcı firmasına abone oldu. Ancak ödediği bedel karşılığı taahhüt edilen megabit hızı düşük olunca Kızılçay, müşteri hizmetlerini aradı. Çözüm bulamayan Kızılçay, aylık ödeme bedelini 150 liraya kadar çıkardı.

Reklam

Yine aynı durumla karşılaşan Kızılçay, aboneliğini iptal ettirmek için 1200 lira cayma bedeli ödedi. Avukatı aracılığıyla 14 Ekim 2020’de Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuran Kızılçay, verdiği hukuk mücadelesini 31 Ocak 2021’de kazandı.

Kızılçay, yaşadığı süreci şöyle anlattı: “İnternet sağlayıcımızla bir abonelik sözleşmesi yaptık. Aradan iki-üç ay geçtikten sonra internette yavaşlamalar oldu. Bunun üzerine müşteri hizmetlerini birkaç kez aradım. Sorun çözülmedi. Onun ardından internet paketini yükselttim. İnternetimin hızı bir ay yükseldi ikinci ayda tekrar bir önceki haline geri döndü. Olayı delillendirmek üzerine ilerledim. İnternetin hız testini yaparak düzenli olarak kayıt altına aldım ve belgeledim. Daha sonra avukatımla görüştüm ve tüketici hakem heyetine sunduk. Bunun sonucunda da adalet yerini buldu. Ödediğim paranın iadesini kazandım. Tüm vatandaşlara diyeceğim; bu tür konularda hakkınızı arayın. Bu tip firmalara göz açtırmayın.“

Avukatı Emre Akman da Kızılçay’dan alınan cayma bedelinin hukuka aykırı olduğunu belirterek, şöyle konuştu: “İnterneti alırken belli bir bedel karşılığında alıyoruz ve verdiğimiz ücretin karşılığını da almak istiyoruz. Eğer ki internet sağlayıcıları, belirtilen hizmeti veremezse haliyle caymak istiyoruz. Ancak bu internet sağlayıcıları tüketicinin bu haklı gerekçesini göz ardı ederek, ‘cayma bedeli’ adı altında ücret talebinde bulunuyor. Bu tüketici kanununa göre açıkça aykırılık teşkil ediyor. Müvekkilim internet sağlayıcısından gerekli verimi alamadığı için 15-20 defa müşteri hizmetlerini arıyor. Müşteri hizmetleri hep müvekkilimde suç bularak kablolarınız eski, modeminiz eski gibilerinden taleplerde bulunuyorlar. Müvekkilim hepsini yerine getiriyor ancak herhangi bir düzelme olmuyor. Bunun ardından müvekkilim taahhüdünün iptal edilmesi gerektiğini söylüyor. İnternet sağlayıcı da bunun üzerine 1200 liralık cayma bedeli çıkarıyor.”

Reklam

Tüketici Hakem Heyeti kararının, mahkeme kararı niteliğinde olduğunu belirten Akman gerekli icra işlemlerini başlattıklarını ve parayı alma sürecinde olduklarını ifade etti. Vatandaşlara da hukuksuz yollarla alınan paralara boyun eğmemeleri tavsiyesinde bulundu.