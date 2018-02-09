Çaykur olayında gelişme: Genel müdürle görüşen kulüp başkanı ‘Beni affetsin’ dedi

Sponsor görüşmesinde Çaykur Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu’nun kendisine “Bayan sporculara yardım etmem, günahtır” dediği iddia edilen Rize Yeşilçay Spor Kulubü Kadın Futbol Takımı Başkanı İdris Ocak’tan yanıt geldi: “Yanlış anlaşılma var. Çok üzgünüm. Sayın genel müdürden beni affetmesini bekliyorum.”

Rize Yeşilçay Spor Kulubü Kadın Futbol Takımı İkinci Başkanı ve Kaçkar TV Spor Müdürü Alaattin Onay, kulüp başkanları İdris Ocak’ın Sütlüoğlu’yla görüşerek takıma destek vermesini istediğini söylemişti.

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Onay, bu görüşmede Çaykur genel müdürünün “Bayan sporculara yardım etmem, günahtır” dediğini öne sürmüştü.

İddialarda adı geçen Rize Yeşilçay Spor Kulubü Kadın Futbol Takımı İdris Ocak, Gazete Rize’ye konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Yayınlanan video mesajda Ocak, Sütlüoğlu ile görüşmesinde kendisine bayan sporculara yardım etmenin günah olduğuna dair bir şey söylenmediğini, yanlış anlaşılma olduğunu söyledi.

Aralarındaki görüşmenin yaklaşık altı ay önce yapıldığını söyleyen Ocak, sözlerine şöyle devam etti: “Bu gelişme beni çok derinden üzdü. Adım kullanılarak genel müdüre haksız bir eleştiri yapıldı. İddia edilen görüşmeyi ben yaklaşık altı ay önce yaptım. Aramızda, ‘Bayan sporculara destek olmak günahtır’ diye bir konuşma kesinlikle geçmedi. Görüşmede, kadın futbol takımı için destek talebinde bulundum. Genel müdürümüz görüşme esnasında ‘Temsil ettiğim kurum, devletin kurumu. Şahsi şirketim değil. Bu nedenle sponsor olurken özen gösteriyorum. Her spor kulübüne destek olmamız mümkün değil’ açıklamasında bulundu. Adımın kullanılmasıyla ortaya bir yanlış haber çıkarılmasından son derece üzgünüm. Sayın genel müdürümüzden ve Çaykur camiasından özür diliyorum. Böyle yanlış bir anlaşılmaya sebebiyet verdiğim için müdürümüzün beni affetmesini bekliyorum.”