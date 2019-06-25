Çaya ve şekere zam

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Türkiye özgür ve bağımsızdır. Türkiye, ABD, ‘Al dediği’ zaman alacak bir ülke değil. Hangi yaptırım kararı olursa olsun biz S-400’ü aldık. Artık ne zaman teslim edileceğini konuşuyoruz” dedi.