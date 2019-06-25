Çaya ve şekere zam

Şekere yüzde 16, kuru çaya yüzde 15 zam yapıldı.
Türk Şeker’in resmi internet sayfasından yapılan açıklamada şöyle dendi: “50 Kg’lık polipropilen torbalarda ambalajlı kristal şekerin fabrika çıkışı satış fiyatı, 25.06.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 16 artırılarak (KDV hariç) 3.57 TL/Kg olarak yeniden tespit edilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunulur.”
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) artan yaş çay ürün, işçi ve işletme maliyetlerini göz önünde bulundurarak kuru çaya zam yapma kararı aldı.
Kuru çaya yapılan yüzde 15 zam bugünden itibaren geçerli olacak.