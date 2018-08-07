Çay içme yarışmasında Türkiye şampiyon!

Rize’nin Fındıklı ilçesinde düzenlenen ‘Uluslararası Tulum ve Müzik Festivali’ kapsamında yapılan en hızlı çay içme yarışmasını Türkiye ekibi kazandı.

Fındıklı ilçesinde dokuzuncusu yapılan festival, kortej yürüyüşüyle başladı. Belediye önünde toplanan halk dansları toplulukları, tulum ve gayda ezgileriyle ülkelerine özgü dans figürleri ve ülke bayraklarıyla Hasan Kartal Gösteri Merkezi’ne yürüdü.

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Festivale Rize, Ankara ve İstanbul’dan halk dansları topluluklarının yanısıra Rusya, Ukrayna, İran, Azerbaycan, Gürcistan, Osetya ve Çeçenya’dan yaklaşık 450 dansçı da katıldı. Burada halk dansları toplulukları, tek tek sahne alarak bölgelerine ve ülkelerine ait halk oyunlarını sahneledi.

Gösterilerin ardından en hızlı çay içme yarışması yapıldı. Türk ve yabancı gurupları temsilen birer yarışmacı iki dakika boyunca önlerindeki beş bardak sıcak çayı içmeye çalıştı. Eğlenceli anların yaşandığı ve renkli görüntülerin ortaya çıktığı yarışmayı, 2 dakikada dört bardak sıcak çay içen Rizeli Oğuzhan Çalapkulu kazandı.

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Günde yaklaşık bir demlik çay içtiğini belirten Çalapkulu’na, festival komitesi tarafından birincilik kupası verildi. Çalapkulu, kupayı ekip arkadaşlarıyla birlikte kaldırdı. Bir hafta sürecek festival, kent merkezinde düzenlenecek gösterilerle sona erecek.