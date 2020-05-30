Çay hasadından kazanılan parayı harcadı; bu nedenle çıkan tartışmada eşini bıçaklayarak öldürdü

Rize’nin Çayeli ilçesinde yaşayan H. Ç. (53), topladıkları çaydan elde edilen geliri harcaması nedeniyle çıkan tartışmada 30 yıllık eşi R.Ç’yi (52), üç yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Fotoğraf: DHA

H. Ç. ile onun parayı harcadığını duyan eşi R. Ç. arasında gece 01:00 sıralarında tartışma çıktı. Tartışma sırasında H.Ç. tarafından bıçaklanan R.Ç., kanlar içinde yere yığıldı. Onun çığlıklarını duyan komşuları jandarmayı aradı.

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Olay yerine giden sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan iki çocuk annesi kurtarılamadı. Jandarmaya teslim olan H. Ç., gözaltına alındı.

R. Ç.’nin cansız bedeni otopsi için Rize Adli Tıp Kurumuna gönderildi.