Çay hasadı formülü: Belirli sayıda üreticiye şehre giriş izni ve işçi havuzu

Doğu Karadeniz’de dört ilde yapılacak çay hasadı için uygulanacak plan belirlendi. Üç bakanlığın koordinesinde oluşturulan plana göre üreticilere karantina uygulamalı kente giriş izni verilecek ve işçi havuzu oluşturulacak.

Fotoğraf: DHA

Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde, 830 bin dekar alanda yapılan yaş çay üretiminde hasat için sayılı günler kaldı. Mayıs ayının ortalarında başlaması beklenen çay hasadında bu yıl ‘corona’ tedbirleri kapsamında, sınır kapılarının kapatılması nedeniyle 40 bin yabancı uyruklu işçinin ülkeye giremeyecek olması ve büyükşehirlerden gelmek isteyen yaklaşık 100 bin üreticinin de kente girişlerinin yasaklanmasıyla çay hasadı için formül arayışı başlamıştı.

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İçişleri, Sağlık ve Tarım, Orman Bakanlığı ve dört ilin valilikleri ile ilgili kuruluşların temsilcilerinin düzenlediği toplantılarda çay hasadı için belirlen yol haritasına göre, İstanbul başta olmak üzere büyük kentlerdeki sayısı 100 bini aşkın kişi arasından önceki yıllarda çay hasadını kendileri yapan 10 bin dolayında çay üreticisine kente giriş izni verilmesi planlanıyor. Ancak salgının kentteki son seyrine göre bu karar askıya da alınabilecek.

Memleketine dönen üniversiteliler de dahil olacak

Yine bu plan kapmsamında oluşturulacak işçi havuzuna salgın nedeniyle kendi işi olumsuz etkilenen ve iş arayanlar ile eğitime uzaktan devam edilirken memleketine dönen üniversite öğrencileri dahil edilecek. Havuzda toplanacak işçiler, büyük kentlerden gelemeyen ve çayını kendisi toplayamayacak olan üreticiler adına yevmiyeyle çalışacak. Çaykur’a yeni işçi alınarak çay hasadında görevlendirilmeleri de seçenekler arasında yer alıyor.

Çay hasadı için belirlenen yol haritası ile 2020 yılı yaş çay taban fiyatının yarın Bakanlar Kurulu toplantısında ele alındıktan sonra kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

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Üreticinin taban fiyatı beklentisi 4 lira 15 kuruş

Çay üreticileri geçen yıl taban fiyatı 2.90 lira, destekleme 13 kuruş olmak üzere toplamda 3.03 lira olan yaş çay taban kilogram fiyatının bu yıl en az 4 lira olmasını istiyor. Çay Üreticileri Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Mavi “Bu yıl çay fiyatının destekleme ile beraber 4 lira 15 kuruş olmasını bekliyoruz. Bu şekilde olursa üreticide mağdur olmaz” dedi.