‘Çay demlerken yaktılar’ iddiası: Ayvalık’ta iki dönümlük orman küle döndü

Balıkesir’in gözde tatil bölgesi Ayvalık’ta çıkan yangında iki dönümlük orman küle döndü.

İstanbul’dan bayram tatiline gelen öğretmen A.Y. ile S.Y., bugün saat 14.30 sıralarında Ayvalık Adaları Tabiat Parkı’ındaki Badavut mevkiisinde ateş yakarak piknik yaptı.

İkilinin çay demlemek için yaktıkları ateşin yangına neden olduğu iddia edilirken, dumanları gören yurttaşların ihbarı üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Yangına arazöz ve itfaiye araçlarıyla su sıkılarak müdahale edilirken, çevredekiler de itfaiyeye kazma, kürek ve dal parçalarıyla destek verdi.

Yangında iki dönümlük alandaki orman örtüsü ve bodur çam ağaçları küle döndü.

Nasıl yandı?

Balıkesir Orman Bölge Müdürü Metin Kırcı, yangınla ilgili şu bilgiyi verdi: “Yangının çıktığı bölge Milli Parklar Genel Müdürlüğü sorumluluk alanında Tabiat Parkı’nın Sarımsaklı bölümünde kalıyor. Burada ormanla vatandaşlarımızın tapulu evleri iç içe. Şu anda jandarma ekipleri, yangının çıkmasına neden olan iki kişi hakkında gerekli soruşturmayı başlattı. Yangının gerçekten bu çiftin çay demlemek amacıyla yaktıkları piknik ateşi nedeniyle mi, yoksa başka bir sebeple mi çıktığını hukuki bir zemin içerisinde netleştirecek. Yangına şu anda müdürlüğümüz bünyesindeki üç arazözümüz, iki su tankerimiz ve belediyeye ait su tankerleriyle üç itfaiye aracı müdahale etmiştir. Müdürlüğümüze bağlı bir yangın söndürme helikopteri de havadan söndürme çalışmalarına destek verdi.”