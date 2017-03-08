Çavuşoğlu’yla ‘zorlu’ bir görüşme yapan Alman bakan: ‘Nazi benzetmesi’yle sınır aşıldı

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Almanya’ya yaptığı ‘Nazi benzetmesi’ni ‘inanılmaz provokasyon’ diye niteleyerek, mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu’uyla ‘zorlu’ bir görüşme yaptığını söyledi.

Çavuşoğlu’uyla görüşmesi önce Alman devlet kanalı ARD’ye konuşan Gabriel, AKP’nin referandum kampanyasına Almanya’da izin verilmemesinden ötürü ülkesinin haksız yere suçlandığını belirterek, ‘Nazi benzetmesi’nin Almanya’nın katlanabileceği sınırı zorladığını söyledi.

‘Görüşme zorlu geçti’

İki ülke arasındaki gerginliğin sertlikle çözülemeyeceğini vurgulayan Gabriel, “Yapılan her provokasyona karşılık vermek, hiçbir zaman fayda sağlamamıştır” diye konuştu.

Berlin’de 1.5 saat süren görüşmenin ardından yeniden konuşan Gabriel, “Nazi benzetmesiyle sınır aşılmıştır. İlişkiler normale dönmeli. Gerilim hem Almanya’ya hem Türkiye’ye zarar verir” dedi.

Gabriel, görüşmenin ‘zorlu’ geçtiğini de söyledi.

‘Alman yetkililer Deniz Yücel’le görüşecek’

Gabriel, Türk yetkililerle Türkiye’de tutuklu bulunan Alman Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri Deniz Yücel ve diğer Alman tutukluların Almanya konsolosluğundan yetkililerle görüşebilmesi konusunda anlaştıklarını söyledi.