Çavuşoğlu’yla görüşen Yunan bakan: Darbeye karşı Türkiye’nin yanında yer aldık

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocyas, “Darbe girişimine karşı Türkiye’nin yanında yer aldık” dedi.

Kocyas, yenilenen İzmir başkonsolosluğu binasının açılışı için mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu’yla İzmir’de bir araya geldi.

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Basın toplantısında ilk sözü alan Çavuşoğlu “İşbirliği ve diyaloğu çözüm olarak görüyoruz. Yunanistan’ı hedef alan darbecilerin ülkemizde barınmasına izin vermezdik” dedi.

Yunan bakan Kocyas ise sorunlara rağmen ilişkileri geliştirmeye çalıştıklarını belirterek “Darbe girişimine karşı Türkiye’nin yanında yer aldık” diye konuştu.

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15 Temmuz darbe girişimi gecesinde askeri helikopterle Yunanistan’a geçen sekiz asker iltica talebinde bulunmuştu. Askerlerin Türkiye’ye iade edilmemesi Ankara ile Atina arasındaki en önemli güncel sorunlardan biri. Son olarak Yunanistan İltica Dairesi, firari askerlerden Süleyman Özkaynakçı’ya iltica hakkı tanınmasına karar vermiş, Atina hükümeti bu karara Danıştay’da itiraz etmişti. Ancak Danıştay hükümetin itirazını reddetmiş ve tüm askerlerin iltica talebinin kabul edilmesinin yolunu açmıştı.

1 Mart’ta birinci derece askeri yasak bölgeden 253 metre Türk tarafına geçen iki Yunan askeri, yaklaşık beş buçuk ay cezaevinde kaldıktan sonra ülkelerine dönmüştü.