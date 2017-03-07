Çavuşoğlu’nun iptal edilen konuşmasını yapacağı salonun duvarına ‘Hayır’ yazıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Hamburg’da iptal edilen konuşmasını yapacağı Wilhelmsburg semtindeki Plaza Event Center adlı salonun duvarına ‘Hayır’ yazıldı.

Almanya’da Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın da konuşmacı olarak katılacağı toplantının izninin iptal edilmesiyle başlayan süreçte son olarak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Hamburg’da yapacağı konuşma ‘yangın alarmındaki eksiklikler’ nedeniyle iptal edilmişti.

Çavuşoğlu bugün verdiği mülakatta da, “Ben giderim. Kimse beni durduramaz. Toplantı yapacak yer buluruz. İşletme sahiplerini tehdit ediyorlar” demişti.

Çavuşoğlu, Hollanda ve Almanya’ya yapacağı ziyaretler öncesi yabancı ülkelerin temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda sözlerinin arkasında durup şöyle konuşmuştu: “Ben bugün Hamburg’a gidiyorum. Vatandaşlarımızla buluşmamıza kimse engel olamaz. Hiçbir ülke ile ilişkilerimizin kötü olmasını istemeyiz. Bize karşı düşmanca tavırlar olduğu zaman gerekli karşılığı veririz altında kalmayız.”

Ne olmuştu?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Almanya’daki Türklere yönelik Baden-Württemberg eyaletinin Gaggenau kentinde düzenleyeceği referandum toplantısı, yoğun talep ihtimali ve salon ve park yerlerinin yetersizliği gerekçesiyle iptal edilmişti. Gaggenau Belediye Başkanı Michael Pfeiffer kararın siyasi olmadığını söyleyerek toplantı salonunun kapasitesinin üzerinde insan gelmesinden kaygı duyduklarını belirtmişti.

Bunun üzerine Bozdağ, Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas ile yapacağı görüşmeyi iptal ettiğini duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da izin iptalini “Avrupa’nın geleceği açısından endişe verici” sözleriyle eleştirirken, Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann dışişleri bakanlığına çağrılmıştı. Alman hükümeti, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Almanya’daki Türklerle bir araya geleceği toplantının iptal edilmesinde bir payının bulunmadığını, kararın yerel yönetim tarafından alındığını duyurmuştu.

Alman Adalet Bakanı Heiko Maas, mevkidaşı Bekir Bozdağ’a hitaben Almanya’daki Türklerle toplantısının iptal edilmesinin ardından bir mektup yazmıştı.

Almanya’da toplantı yapmasına izin verilmeyen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ise pazar günü yine Almanya’ya gideceğini belirterek izin verilmezlerse ev ev dolaşacağını söylemişti. Ardından Zeybekci’ye konuşma yapması için üçüncü kez salon bulunmuştu.

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal da Almanya’daki programını iptal etmişti.

‘Nazi’ benzetmesi

En sert tepkiyi ise Erdoğan, Almanya’ya ‘Nazi’ benzetmesi yaparak vermişti: “Almanya’da arkadaşlarımızı konuşturmuyorlar. Varsın konuşturmasınlar. Ey Almanya sizin demokrasiyle uzaktan yakından alakanız yok. Sizin uygulamalarınız geçmişteki Nazi uygulamalarından farklı değil. Sizi dünyaya rezil rüsva edeceğiz. Biz o Nazi dünyasını görmek istemiyoruz. Almanya bunları bırakalı çok olduğu sanıyorduk, yanılmışız.”

Nazi benzetmesinin hiçbir haklı gerekçesi olamayacağını söyleyen Almanya Başbakanı Angela Merkel, Erdoğan’a “Bu tür benzetmeler sadece Nazilerin insanlığa karşı işlediği suçları önemsizleştirmeye yarar” diyerek yanıt vermişti.

Çavuşoğlu’na göre toplantı iptalleri ‘Hayır’ baskısı: Ben giderim, kimse durduramaz