Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
         

Çavuşoğlu’nun iddiası: ‘Hayır’cılar, AKP standındaki kızlarımızın başörtüsünü çıkardı

 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya’da partisinin gençlik kolları tarafından açılan standa saldırıldığını iddia etti: “‘Hayır’cı bir grup gelmiş ve orada başörtülü kızlarımızın başörtüsünü zorla çıkarmışlar. Bu insanlık mı?”

Fotoğraf: Reuters

Çavuşoğlu, Antalya’daki konuşması sırasında AKP İl Başkanı Rıza Sümer’in verdiği bir notu okudu.

Bakan şunları söyledi: “Işıklar Caddesi’ndeki bizim gençlik kolları standına hayırcı bir grup gelmiş ve orada başörtülü kızlarımızın başörtüsünü zorla çıkarmışlar. Bu insanlık mı? Affedersiniz hayvanlık. Sen de başka yerde stant kur. Bunların laiklik anlayışı bu.”

Referandum raporu: Televizyonda ‘Evet’in süresi ‘Hayır’ın 10 katı

Referandumu izleyecekler: 24 gözlemcili AGİT heyeti Türkiye’de göreve başladı

CHP raporu: ‘Hayır’cılara yönelik en az 107 tehdit, hakaret, hedef gösterme ve saldırı

SON HABERLER

Akşam Postası / 26 Mart 2017

1- ‘Hayır’ diyenlere ‘darbeci’ imasında bulunan Erdoğan: Hakaret etmiyorum, hatırlatıyorum

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘partili cumhurbaşkanlığı’ referandumunda ‘Hayır’ diyecek yurttaşları hedef alan söylemlerinin hakaret değil, hatırlatma olduğunu savundu.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...