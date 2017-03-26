Çavuşoğlu’nun iddiası: ‘Hayır’cılar, AKP standındaki kızlarımızın başörtüsünü çıkardı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya’da partisinin gençlik kolları tarafından açılan standa saldırıldığını iddia etti: “‘Hayır’cı bir grup gelmiş ve orada başörtülü kızlarımızın başörtüsünü zorla çıkarmışlar. Bu insanlık mı?”

Çavuşoğlu, Antalya’daki konuşması sırasında AKP İl Başkanı Rıza Sümer’in verdiği bir notu okudu.

Bakan şunları söyledi: “Işıklar Caddesi’ndeki bizim gençlik kolları standına hayırcı bir grup gelmiş ve orada başörtülü kızlarımızın başörtüsünü zorla çıkarmışlar. Bu insanlık mı? Affedersiniz hayvanlık. Sen de başka yerde stant kur. Bunların laiklik anlayışı bu.”