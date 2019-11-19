Çavuşoğlu’nun ‘harekata devam ederiz’ çıkışına Rusya’dan yanıt: Çok şaşırdık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, Suriye’nin kuzeyinde Rusya’nın verdiği sözleri tutmadığı ve Türkiye’nin yeni bir operasyon yapabileceği yönündeki açıklamalarına Rusya’dan, “Çok şaşırdık, kafa karıştırıcı” yanıtı geldi.

İgor Konaşenkov. Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Çavuşoğlu dün, Meclis Plan Bütçe Komisyonu’nda üyelerin sorularını cevaplarken Türkiye’nin ABD ile Rusya arasında sıkıştığına yönelik iddiaya ilişkin şöyle konuşmuştu: “Rusya sahada bir aktör. Bazı yerlerde ABD çekildi. Esasen güvenli bölgeyi ABD ile oluşturmak istedik. Trump bu konuda 20 mil teklif etti. Oturduk konuştuk askerlerimiz sahada çalışmaya başladı. Ama Amerika bu süreçte sözünü tutmadı ve YPG’ye desteğini devam ettirdi. Biz bu konuda neticeye varamayacağımızı anladıktan sonra harekata başladık. Türkiye, Barış Pınarı Harekatı sonrasında ABD ve Rusya ile beş gün ara ile mutabakat yaptı. Harekattan sonra ABD’nin yine teklifi oldu, oturduk konuştuk. Bir metin üzerinde anlaştık. Ardından Rusya, ikinci süper güç ile gittik Soçi’de anlaştık. Bu mutabakatın gereğini yapmadılar. Biz üzerimize düşeni yaptık. Eğer buradan bir netice alamazsak tıpkı Amerika ile denedikten sonra harekatı başlattığımız gibi gereğini yine yapacağız, bunun başka çaresi yok.”

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BBC Türkçe ve DW Türkçe’nin haberlerine göre RIA Novosti ajansına konuşan Tümgeneral Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, “Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun Rusya’yı ‘sözlerini tutmamakla’ suçlaması ve Kuzey Suriye’de yeni bir operasyon düzenleme tehdidine çok şaşırdık. Açıklama kafa karıştırıcı” dedi.

Konaşenkov, şöyle devam etti: “Türkiye Dışişleri Bakanı’nın bir askeri eyleme geçme çağrısını içeren açıklaması, bölgedeki gerilimi azaltmaz, aksine Rusya ve Türkiye arasında imzalanan ortak muhtırada öngörüldüğü gibi bölgede gerginliğin giderilmesi yerine gerilimi arttırır.”

Konaşenkov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasında varılan mutabakata ‘Moskova’nın uyduğunu’ söyledi.