Çavuşoğlu’nun ‘başörtü çıkarma’ iddiasına yalanlama: Mağduriyet yaratmaya çalışıyorlar

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Cavuşoğlu’nun Antalya’da AKP standına gelen ‘Hayır’cıların kadınların başörtülerini çıkardığı yönündeki iddiasını yalanladı.

Çavuşoğlu, dün Antalya’daki konuşması sırasında AKP İl Başkanı Rıza Sümer’in verdiği bir notu okumuş, Antalya’da partisinin gençlik kolları tarafından açılan standa saldırı düzenlendiğini iddia etmişti: “‘Hayır’cı bir grup gelmiş ve orada başörtülü kızlarımızın başörtüsünü zorla çıkarmışlar. Bu insanlık mı? Affedersiniz hayvanlık. Sen de başka yerde stant kur. Bunların laiklik anlayışı bu.”

Olayın Çavuşoğlu’nun aktardığı şekilde yaşanmadığı ifade eden CHP’li vekil Budak, ‘Evet’ standının kurulduğu yerden geçerken bir anne-kıza kadınların ‘Evet’ broşürü vermek istediklerini ve anne-kızın da “Biz hayır diyeceğiz, onun için almayacağız bu broşürü” demeleri üzerine ısrar edildiğini söyledi.

‘Başörtüsü mağduriyeti bitti’

Israr ve zorlama üzerine yaşlı kadının gerilmeye başladığını ve broşürü yırtıp attığını belirten Budak, şöyle devam etti: “Ondan sonra bir kadın geliyor ‘Rabia’ işareti yaparak ve burnuna da dokunarak ‘Siz 16 Nisan’dan sonra göreceksiniz, bu ülkede sizin gibilere yer yok’ diyor. Kadın da ‘Siz nasıl böyle söylersiniz’ diye bağırmaya başlıyor ve bir kadın yaşlı kadına tokat atıyor. Bunun üzerine kadın bağırmaya başlıyor ve bu sefer yere yatırıyorlar. Bunun şahitleri var. Kız da bu kez bağırmaya başlıyor ‘Anneme ne yapıyorsunuz?’ diye. O ara arbede oluyor, itişmeler, kakışmalar, saç baş yolmalar, bu arada kavga olurken başörtü elinde kalıyor ve olay büyüyor. Ondan sonra da darp edilmiş insanlar şikayetçi oluyor. ‘Evet’ standındaki erkekler de kadınlara saldırıyor. Hem suçlular hem güçlüler.”

‘O lafı yedirmek lazım’

İktidarın bir kez daha ‘başörtü mağduriyeti’ çıkarmaya çalıştığını belirten Budak, “Bu sefer de ‘Benim türbanlı bacımın türbanını çıkardı hayırcılar’ falan diye bu ülkenin dış politikasında bütün halkı temsil eden, milli politikamızı yurtdışında temsil eden dışişleri bakanımızın önüne il başkanı bir bilgi notu getiriyor. Bunun üzerine konuyu enine boyuna soruşturmadan o anda konuşma yapıyor. ‘İşte bu Hayırcılar böyle, bunlara insan bile demek yakışmaz, hayvan’ diyor. Şimdi misliyle tabii o lafı yedirmek lazım” diye konuştu.

‘Mağduriyet yok yaşlı kadına saldırı var’

Dışişleri bakanının sözlerini ‘iftira’ olarak nitelendiren Budak, AKP’nin ‘mağdur rolü’ne soyunduğunu ifade etti: “Bu başörtüsü mağduriyeti bitti, böyle bir şey yok. Yaşlı bir kadına tokat atma, saldırma ve darp etme var ve bunu kadınlar ve erkekler yapıyor. Orada bir kızı taciz etme söz konusu. Şu an arkadaşlar ifade veriyor ve oradan geçen vatandaşlar da ‘Biz şahit olacağız’ demişler. Şu anda Çallı’daki emniyette gözaltında tutuluyorlar, hakları olmamasına rağmen. Bu işi büyütüp buradan mağduriyet yaratmaya çalışıyorlar. Artık bu kadar baskı yeter, bu milletin üzerine bu kadar gitmesinler.”