Çavuşoğlu’ndan Yunanistan’a: Yanlış adımlar atarsanız gereği neyse onu yaparız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan’a hitaben “Yanlış adımlar atarsanız, bu sefer elimizden bir kaza çıkmaz, gereği neyse onu yaparız” dedi.

Fotoğraf: AA

Çavuşoğlu ve Alman mevkidaşı Heiko Maas, Türkiye ile Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’deki anlaşmazlığıyla ilgili ikili görüşmenin ardından Ankara’da basın toplantısı düzenledi.

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Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz’de gerginliği artıranın Türkiye değil, Yunanistan ve Rum kesimi olduğunu ifade etti. “Şımarıklıktan vazgeçin” diyen bakan, Yunanistan’ın ‘bazı ülkelerin dolduruşuna gelerek kendisini riske atmaması gerektiğini’ dile getirdi.

‘Bizi dışlayan adımları kabul etmiyoruz’

Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı: “Yanlış adımlar atarsanız, bu sefer elimizden bir kaza çıkmaz, gereği neyse onu yaparız. Yunanistan kendisini Türk donanmasının önüne atmaya çalışan ülkelere kanmasın. Yunanistan’ın koşullarıyla bu iş olmaz. Türkiye hakça paylaşım için herkesle görüşmeye hazırdır. Türkiye’yi dışlayan hiçbir adımın geçerli olmadığını gösteriyoruz. Yunanistan gelsin konuşalım, hakça adımlar atalım. Yunanistan paylaşmayı tercih etsin. Avrupa Birliği (AB) Yunanistan’ı uyarsın.”

‘Diyalogla çözülür’

Alman bakan Maas, konunun perşembe ve cuma günleri yapılacak AB dışişleri bakanları toplantısında da görüşüleceğini belirterek “Tehlikeli durumu ele aldık. Sadece AB’yi değil NATO’yu da ilgilendiriyor. Durum son derece riskli” dedi.

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Alman bakan şunları söyledi: “Durumun tırmanması ne AB’nin ne Yunanistan’ın ne de Türkiye’nin yararınadır. Bir uçuruma yaklaştığınız zaman uçuruma düşme riskiniz de var. Biz bu olayın önünü kesmeye çalışıyoruz. Önemli olan gerginliğin azaltılması için adımların atılması. Türkiye ve Yunanistan ile doğrudan görüşmesiyle çözülebilir. İki tarafın görüşmesini sağlamaya çalışıyoruz.”