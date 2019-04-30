Çavuşoğlu’ndan Venezüela yorumu: Sorunlar diyalogla çözülmeli

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuloğlu, Venezüela’da ABD destekli muhalefet lideri Juan Guaido’nun çağrısıyla bir grup askerin başlattığı darbe girişimi ile ilgili ‘diyalogdan yana olduklarını’ söyledi.

Guaido, Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro’yu iktidardan devirme planının ‘son aşama’sını başlattığını söylemişti.

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Türkiye’nin demokratik olmayan yöntemlerle meşru hükümetleri değiştirme girişimlerine karşı olduğunu belirten Çavuşoğlu, “Ülkedeki sorunların diyalog ile çözümünden yanayız. Venezuela halkının daima yanındayız” ifadelerini kullandı.

Bugün #Venezuela’da anayasal düzene karşı bazı teşebbüslerin olduğu yönündeki haberlerden endişe duyuyoruz. Demokratik olmayan yöntemlerle meşru hükümetleri değiştirme girişimlerine karşıyız. Ülkedeki sorunların diyalog ile çözümünden yanayız. Venezuela halkının daima yanındayız. — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) April 30, 2019