Çavuşoğlu’ndan Türk bayrağını yırtan Yunan vekile tepki: Haddini bilsin

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu’nda (AP) Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili Ioannis Lagos’a tepki göstererek, “Avrupa’nın şımarık, ırkçı çocukları hadlerini bilsin. Avrupa, İslam karşıtlığı ve ırkçılığa artık ‘Dur’ demeli” dedi.

Parlamento üyesi Lagos, Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen AP Genel Kurulu’nun ‘Yunan Adalarında İnsani Durum’ başlıklı oturumunda Türk bayrağını yırtmıştı. Lagos, 2012-2019 yıları arasında ırkçı Altın Şafak partisinde milletvekilliği yapmıştı.

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Yunan halkının göçmenler tarafından saldırıya uğradığını öne süren Lagos, şöyle konuşmuştu: “Bir tarafta da Türkiye var, her istediğini yapabiliyor. Ülkemize akın akın göçmen geliyor. İşte bu Türk bayrağı, bununla ne yapılır, yırtıp atılır. Artık buna bir son vermeliyiz.”

Çavuşoğlu, Twitter’dan şunları kaydetti: “Şanlı bayrağımıza uzanan elleri nasıl kırdığımızı, denize nasıl döktüğümüzü en iyi bu ırkçı kafalar bilir. Avrupa’nın şımarık, ırkçı çocukları hadlerini bilsin. Avrupa, İslam karşıtlığı ve ırkçılığa artık ‘dur’ demeli. Bayrağımız her yerde şerefle dalgalanmaya devam edecek. AP’nin de bu palyaço hakkında gerekeni yapmasını bekliyoruz.”