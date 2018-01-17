Çavuşoğlu’ndan Tillerson’a: ABD ile ilişkilerimiz geri dönülmez sürece girebilir

ABD’li mevkidaşı Rex Tillerson’la görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ‘ABD’nin YPG’ye desteği’ ve ‘Gülen’in iade edilmemesi’ gibi iki sorunun ilişkilere zarar verdiğini anlattığını aktardı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ilk olarak 13 Ocak’ta Afrin’e yapılacak operasyonun sinyalini “Bir haftaya kalmaz” diyerek vermişti. Bu sözlerin ardından sınıra yoğun askeri sevkiyat başlarken Erdoğan önceki gün operasyonun her an başlayabileceğini söylemişti. Operasyonla ilgili politik manevralar da bu aşamada netleşmeye başladı.

Reklam

AA’nın aktardığına göre, iki isim Vancouver’daki Kuzey Kore zirvesinde bir araya geldi.

“Bu iki sorunun yanı sıra bu durumun çok ciddi vahim bir durum olduğunu ve ilişkilerimizi ciddi şekilde tehlikeye sokacak bir adım olduğunu ve geri dönülmez bir sürece girebileceğimizi (Tillerson’a) açık bir şekilde söyledim” ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, Tillerson’ın ‘gazetelerde çıkan haberlere itimat edilmemesi gerektiğini söylediğini’ aktardı.

Çavuşoğlu ise Tillerson’a, bunların sadece gazete haberleri olmadığını, bazı Amerikalı komutanların ifadeleri olduğunu hatırlattığını söyleyerek, “Biz ilişkilerimizin o noktalara gitmesini arzu etmeyiz. ‘Ancak o noktaya giderse çok ciddi karşılığı da olur’ dedim” yorumunu yaptı.

‘Verdiğiniz silahları geri alın’

Türkiye’nin Afrin’e yönelik muhtemel operasyonuyla ilgili de muhataplarıyla konuştuğunu belirten bakan, şunları söyledi: “Afrin’de bulunan YPG/PKK teröristlerinin hem İdlib’deki gözlemcilerimize, hem Fırat Kalkanı bölgesindeki askerlerimize, hem Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarına yönelik hem de Türkiye’ye yönelik saldırılarına karşılık vereceğimizi ve karşımıza kimsenin çıkmaması gerektiğini söyledik. YPG/PKK’ya yönelik alacağımız tedbirler sadece Afrin’le sınırlı olamaz, burada Münbiç ve Fırat’ın doğusu da var.”

ABD’nin daha önceki “YPG stratejik ortağımız değil, sadece IŞİD’le mücadele için işbirliği yaptık” açıklamasını hatırlatan Çavuşoğlu, “Madem stratejik ortağınız değil, bu desteğinizi sonlandırın, verdiğiniz silahları geri alın. Hatta seri numaralarını aldıklarını ve bu silahları toplayacaklarını söylemişlerdi. Ancak bizim şüpheci olmamız için çok sebebimiz var. Münbiç’te verilen söz tutulmadı. Rakka’da bize ve Batı Avrupa ülkelerine verilen söz tutulmadı” diye konuştu.

Çavuşoğlu ayrıca dün akşam ABD Savunma Bakanı James Mattis ile de Suriye konusunu konuştuklarını, hem muhtemel sınır birlikleri hem de Türkiye’nin Afrin’e düzenleyeceği operasyonu ele aldıklarını kaydetti.

Mattis: İnanmayın

Çavuşoğlu, Mattis ile görüşmesine ilişkin, “Dün akşam yemekte olası kuzey ordusu oluşturulma konusunu konuştuk. Kendisi bu konudaki haberlere inanmamamızı ve bu konuyu bizzat takip ettiğini söyledi” dedi.

Bakan Mattis’in Türkiye’yi seven ve önemini anlayan bir kişi olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, olası bir sınır güvenliği gücüne ilişkin, “Ben kendisine böyle bir oluşumda Türk-Amerikan ilişkilerinin geri dönülmez bir şekilde zarar göreceğini, hasar göreceğini net bir şekilde anlattım. Mattis de Kanada’ya gelirken bile bu konuyu yakından takip ettiğini, bundan sonra da edeceğini ve bizimle de temas içinde olacağını söyledi” değerlendirmesini yaptı.

ABD içinde farklı kurumlar arasında farklı bazı açıklamaların yapıldığını gördüklerini kaydeden Çavuşoğlu, konuyla ilgili daha önce ABD Başkanı Donald Trump’ın da sözlerinin ‘havada kaldığını’ kaydetti.