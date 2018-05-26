Çavuşoğlu’ndan ‘TAMAM’cılara: Osmanlı tokadını bir daha vuracağız ki akıllansınlar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Birileri diyor ki ‘Vakit tamam’. O vakit senin için tamam kardeşim. Biz daha yeni başladık” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Şayet bir gün milletimiz ‘Tamam’ derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz” sözlerine muhalefet liderleri “TAMAM” diyerek ortak bir yanıt vermiş, ardından büyük bir sosyal medya kampanyası başlamıştı.

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Antalya’nın Alanya ilçesinde seçim ofisinde konuşan Bakan Çavuşoğlu, “Bu seçim milli ve yerli olanlarla milli olmayanlar arasında bir yarıştır. Bu seçim tüm zorluklar karşısında dik duranlarla, darbe dahil Türkiye’ye yönelik saldırılar karşısında duranlarla, terör odaklarıyla el ele olanların savaşıdır. Bu seçim 16 yıldır mega projeleri hayata geçirenlerle, var olanları yıkmaya çalışanlar arasında bir seçimdir” diye konuştu.

Bu seçimin Türkiye’nin geleceğinin seçimi olduğunu savunan Çavuşoğlu, “Birileri diyor ki ‘Vakit tamam’. O vakit senin için tamam kardeşim. Biz daha yeni başladık. Senin vizyonun yoksa ben ne yapayım? Benim projelerimi raftan kaldıracağını söyleyeceğine kendi projelerini üret. Biz ne diyoruz, ‘Durmak yok, yola devam’ diyoruz. ‘Yaptık, yine yaparız’ diyoruz” dedi.

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Mevlüt Çavuşoğlu şöyle devam etti: “Daha önceki seçimlerde olduğu gibi Türkiye’nin yeniden büyümesi için mührü Ak Parti’ye vururken dışarıdakilere de bir ders veririz. Osmanlı tokadını bir daha vuracağız ki akıllansınlar. Yeni bir sistemle seçime gidiyoruz. Bu sistemle seçimin ertesinde 25 Haziran’da ülkeyi kimin yöneteceğini göreceğiz. İstikrar olacak ülkede, her sorunun üstesinden gelebilecek güçlü bir hükümet olacak. Artık yasaları parlamento çıkaracak. Sadece yürütmenin ve yasamanın güçlü olması yetmez. Adaletin de güçlü olması gerekiyor. Yargının tarafsızlığı ilkesiyle güçleneceğiz. Uyum yasalarını çıkarmaya başladık. Adaletin tecelli edeceğinden herkesin emin olması lazım. Güçlü Türkiye, güçlü hükümet olacak.”