Çavuşoğlu’ndan Shanahan mektubuna: Kimse Türkiye’ye ultimatom veremez

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 savunma sistemlerini aldığını ve bunların Türkiye’ye konuşlanacağını belirterek, Türkiye’nin mektuplarla, aldığı kararlardan vazgeçmeyeceğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

ABD, Türkiye’nin Rusya ile yaptığı S-400 anlaşmasının F-35 savaş uçaklarına tehdit oluşturduğunu ve Ankara’nın iki sisteme birden sahip olamayacağını belirtiyor.

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ABD, Türkiye’yi S-400 almaktan vazgeçmemesi halinde F-35 savaş uçağı programından çıkarmakla tehdit ederken, ABD Savunma Bakanı görevini vekaleten yürüten Patrick Shanahan geçen hafta Türkiye’nin F-35 programından nasıl çıkarılacağının ana hatlarının yer aldığı bir mektubu Savunma Bakanı Hulusi Akar’a iletmişti.

Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile ortak basın toplantısında gazetecilere yaptığı açıklamada, Shanahan’ın mektubu ile ilgili olarak “Kimse Türkiye’ye ultimatom veremez” dedi.

Çavuşoğlu, “Türkiye böyle mektuplarla aldığı kararlardan vazgeçmez. Türkiye S-400’leri aldı, bunlar gelecek, konuşlanacak” dedi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da dün AKP’nin grup toplantısında yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 savunma sistemini aldığını ve ‘bu işin bittiğini’ söyledi.

Mektuba cevap hazırlanıyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da ABD’nin Türkiye’ye yönelik ağır yaptırımlar uygulanacağı yönünde tehditler içeren mektubun müttefiklik ruhuna uygun olmadığını açıklayarak, buna cevap hazırlandığını belirtmişti.