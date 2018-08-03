Çavuşoğlu’ndan Pompeo’ya: Tehdit diliyle sonuca varılmaz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bu sabah yaptığı görüşmenin ardından, “Tehdit diliyle ve yaptırımlarla hiçbir sonuca varılamayacağını da başından beri söyledik, bugün yine tekrarladık” dedi.

Washington, İzmir’de tutuklu pastör Andrew Craig Brunson’ın serbest bırakılmaması nedeniyle uygulayacağını açıkladığı yaptırımların ilk adımı olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e ABD’ye giriş yasağı koymuş ve varsa bu ülkedeki mal varlıklarının dondurulmasına karar vermişti. ABD Senatosu da bu karardan birkaç saat sonra Türkiye’ye F-35 silah sistemlerinin satışını engelleyecek karar tasarısını jet hızıyla oylayıp kabul etmişti.

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Çavuşoğlu ile Pompeo’nun bu sabah yaptığı görüşmede çözüm için ortak çaba gösterme yönünde mutabakata varılırken Pompeo, “Türkiye’ye yönelik yaptırımlar pastörün iadesi konusunda çok ciddi olduğumuzun göstergesi” demişti.

Çavuşoğlu’nun açıklaması ise şöyle: “Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu şu açıklamayı yaptı: “Biraz önce Pompeo ile bir görüşme gerçekleştirdim. Önce şunu söylemek isterim, ülkeler arasında sorunlar olabilir, görüş ayrılığı da olabilir. Fakat biz Türkiye olarak her zaman diplomasiyle diyalogla mutabakatla çözmeyi arzu ettik. Yaklaşımımız da her zaman böyle oldu. Tehdit diliyle ve yaptırımlarla hiçbir sonuca varılamayacağını da başından beri söyledik, bugün yine tekrarladık. Bunun da iyi şekilde anlaşıldığını düşünüyoruz. Görüşmede, var olan sorunları nasıl çözeceğimizi, nasıl adım atacağımızı değerlendirdik. Son derece yapıcı bir görüşme olduğunu söyleyebilirim. Bir görüşmede bu krizlerin hepsinin çözülmesi beklenemez. Bu sorunları çözerken iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek için, Münbiç’teki yol haritası, PKK’ya yönelik çalışma grubumuz var. Diğer alanlarda da hangi alanları atabiliriz bunu da değerlendirdik. Sorunları çözme odaklı bir görüşme oldu.”