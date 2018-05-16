Çavuşoğlu’ndan Mavi Marmara’nın iptalini isteyen Kılıçdaroğlu’na: Fırsatçılık faydasız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail’le Mavi Marmara’yla ilgili yapılan sözleşmenin iptalini isteyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yanıt verdi: “Böyle bir durumda fırsatçılık yapılması doğru bir yaklaşım değil.”

ABD’nin İsrail büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşımasını protesto için önceki gün başlayan gösterilerde İsrail asker ve polisinin ateş açması sonucu 62 gösterici ölmüş, 2 bin 700 kişi yaralanmıştı.

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Kılıçdaroğlu, partisinin dünkü grup toplantısında “İsrail ile Mavi Marmara dolaysıyla yapılan sözleşme bizim onurumuza dokunuyor. İsrail ile yapılan 20 milyon dolarlık onur kırıcı sözleşmeyi ön gören kanunu derhal iptal edeceğiz etmeliyiz. Üç şart vardı; Gazze’de abluka kalkacak, kalkmadı, tazminat verilecek ve özür dilenecek. Ne tazminat verdiler ne özür dilediler. O zaman bu katliam sonrası yapacağımız ilk iş bu kanunu derhal iptal ettirmektir” demişti.

Türkiye’nin İsrail’le yaptığı anlaşmaların iptalini isteyen önerge dün Meclis’te AKP oylarıyla reddedilmişti. İptali istenen anlaşmalar arasında Mavi Marmara sözleşmesi de vardı.

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Hürriyet’ten Hande Fırat’a konuşan Çavuşoğlu, Kılıçdaroğlu’nun talebini değerlendirdi: “Bunu çok gerçekçi bulmuyorum. Onun iptalinin buna bir faydası olmaz. Bu doğru bir yaklaşım olmaz, burada biraz bizi köşeye sıkıştırmak için bunu söylediğini düşünüyorum. Böyle bir durumda fırsatçılık yapılması doğru bir yaklaşım değil.”

Ne olmuştu?

Gazze’ye insanı yardım taşıyan Mavi Marmara gemisi, 27 Mayıs 2010’da Antalya’dan yola çıkmıştı. Abluka altındaki Gazze’ye, 30 ülkeden 700 aktivistin yanısıra gıda, yiyecek, giyim, tıbbi ve inşaat malzemeleri taşıyan gemi, 30 Mayıs gecesi İsrailli komandoların baskınına uğramıştı.

Helikopterlerle gemiye inen İsrailli komandolar, 10 aktivisti öldürürken 60 kişiyi de yaralamıştı.

Türkiye baskından sonra İsrail’le diplomatik ilişkiler kesmişti. Ölenlerin yakınları İsrail’den tazminat talebiyle Türkiye’de dava açmıştı.

Türkiye ile İsrail’in Temmuz 2016’da ilişkileri normalleştirmeye karar vermesinin ardından varılan anlaşmada İsrail, mağdurların yakınlarına 20 milyon dolar ödemeyi, Türkiye de İsrailliler aleyhindeki davaları düşürmeyi taahhüt etmişti.

İsrail Eylül 2016’da parayı göndermiş, 20 milyon dolarlık tazminatın Adalet Bakanlığı hesabına yatırıldığı belirtilmişti. Mavi Marmara ailelerineyse dokuz ayın ardından ödeme yapılmıştı.