Çavuşoğlu’ndan ‘Kuzey Ordusu’ çıkışı: ABD, Koalisyon adına karar alamaz

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin ‘Kuzey Ordusu’ açıklamasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

ABD öncülüğündeki uluslararası IŞİD’le mücadele koalisyonu, Suriye-Türkiye sınırında ana unsurunu Türkiye’nin terörist saydığı YPG’nin oluşturacağı 30 bin kişilik ‘sınır koruma gücü’ kuracağını dün açıklamıştı. Yeni güç ‘Kuzey Ordusu’ olarak adlandırılıyor.

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Türkiye girişimin kabul edilemez olduğunu duyurmuştu. Türkiye’nin ardından karara Rusya ve Suriye de sert çıkmıştı.

Hürriyet’in haberine göre, Çavuşoğlu konuyla ilgili “ABD, Koalisyon adına karar alamaz. Böyle bir adım atılamaz, bölgede kaos olur. ABD’nin tarafını belli etmesi lazım, müttefiklerini mi yoksa terör örgütlerini mi tercih ediyor? Yarın ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile bu konuyu görüşeceğiz. Rakka’da bize verilen sözler tutulmadı. PKK ile nasıl mücadele ediyorsak YPG ile de ederiz. Biz kendi tedbirlerimizi alırız. Arkasında kim olursa olsun; ABD veya başka ülke olmuş, bizi ilgilendirmez” dedi.

Son olarak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye’nin kuzeyinde ordu kurma girişimi nedeniyle YPG’ye bugün bir kez daha gözdağı verirken, ABD’ye karşı da bugüne kadarki en sert çıkışını yaptı ve Amerikan askerlerini kastederek, “Teröristlerle birlikte olanları toprağa gömmek mecburiyetinde olmayalım” dedi.