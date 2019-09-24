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Yaramazlara biraz batar!

Çavuşoğlu’ndan Kıbrıslı Rum mevkidaşına: Federasyon mu, konfederasyon mu?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in ‘federasyonda anlaşma’ önerisine, “Rum lider (Nicos) Anastasiadis geçen yıl bir ‘Federasyon’, bir ‘Konfederasyon’ dedi. Önce neyi müzakere edeceğimize karar vermemiz lazım” diye cevap verdi.

Fotoğraf: DHA

Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletleri’in 74’üncü Genel Kurulu’na katılmak üzere gittiği New York’ta çalışmalarını sürdürdüğü sırada karşılaştığı Hristodulidis ile aralarında bir konuşma yaşandı.

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Rum Bakan Hristodulides, Çavuşoğlu’nun sözlerine şöyle yanıt verdi: “Neyi müzakere edeceğimiz belli, sadece bir çözüm var, iki toplumlu iki kesimli federasyon. İki devlet veya konfederasyonu unutun.”

Çavuşoğlu bunun üzerine “Son sefer (Crans Montana’da) senin önünde senin liderin konfederasyonu ortaya attı. Biz yıllardır çözüm için uğraşan taraf olduk, hem Annan planında hem Crans Montana’da” diye konuştu.

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