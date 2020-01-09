Çavuşoğlu’ndan Irak’a destek: Zor günleri birlikte aşacağız

ABD ve İran ile ilişkilerin, Irak üzerinde gerginleşmesi üzerine ülkenin başkenti Bağdat’a giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ‘Irak’ın dış güçlerin çatışma alanı olmasını istemediklerini’ belirtti. Çavuşoğlu, “Irak yalnız değildir, Irak ile bu zorlu günleri aşmak için birlikte çalışacağız” dedi.

Çavuşoğlu, el-Hekim ile görüşmesinde. Fotoğraf: Reuters

Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim ile düzenlediği ortak basın toplantısında, “ABD’den ve İran’dan gelen göreceli olarak daha sağduyulu mesajları olumlu karşılıyoruz, destekliyoruz ama bu gerginliğin tamamen ortadan kalkması için de çalışmaya devam etmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

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Çavuşoğlu, şunları söyledi: “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Irak’ın içinden geçtiği şu zor günlerde özellikle bu ziyareti gerçekleştirmek istedik ve vermek istediğimiz mesaj şudur: Irak yalnız değildir ve Irak’ta birlikte bu zorlu günleri aşmak için beraber çalışacağız. Biz Türkiye olarak Irak’ın dış güçlerin çatışma alanı olmasını istemiyoruz ve buna karşıyız. Irak’ın zaten kendisine has sorunu var. DEAŞ terör örgütü, PKK terör örgütü gibi terör örgütleriyle mücadeleden sonra yeniden istikrara ve Irak’ın yeniden inşasına yönelik çalışmalar yapılırken ve bazı zorluklarla karşılaşırken, Irak’ın dış güçlerin yarattığı bu tür gerginlikten etkilenmemesi gerekiyor. Herkesin Irak’ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne güçlü bir şekilde saygı duyması gerekiyor, bu elzemdir.

Başta İranlı ve ABD’li muhataplarımız olmak üzere ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, diğer ülkelerin liderleri ve dışişleri bakanlarıyla yoğun bir diploması yürüttük. Gerginlikten herkesin rahatsız olduğunu gördük. Bu gerginliği azaltmak için de birlikte çalışıyoruz ve önümüzdeki süreçte de çalışmaya devam etmemiz lazım. Henüz her şeyin bittiğini söylemek mümkün değil. Dün ABD’den ve İran’dan gelen göreceli olarak daha sağduyulu mesajları olumlu karşılıyoruz, destekliyoruz ama bu gerginliğin tamamen ortadan kalkması için de çalışmaya devam etmemiz lazım.”

Görüşmelerde ikili ilişkileri de ele aldıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, konuşmasını şu sözlerle bitirdi: “Şu zor günlerde bile bir taraftan sorunları aşmaya çalışırken, diğer taraftan Irak’ın yeniden inşası ve ekonomik kalkınması için birlikte çalışmamız gerektiğinin farkındayız. Biz Kuveyt konferansında 5 milyar dolar taahhütte bulunduk, kredi taahhüdünde ve bu krediyi Irak’ta gerçekleştirilecek önemli projelerde kullanacağız. Bugün hangi projelere öncelik vermemiz gerektiğini yine kardeşim Muhammed Ali el-Hekim ile değerlendirdik arkadaşlarımızla beraber. Önümüzdeki süreçte bunların hayata geçmesi konusunda da birlikte çalışacağız.”