Çavuşoğlu’ndan CHP’li Yılmaz’a: Bana ‘Bakanlıktaki tek Ak Partiliyim’ diyen zavallı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “ÖSO’nun kaynağı El Kaide’dir” diyen CHP’li Öztürk Yılmaz’a tepki gösterdi: “Bana gelip, ‘Bu bakanlıkta bir tek Ak Partili varsa benim’ deyip yalvaran bir zavallı.”

Öztürk, geçen hafta Habertürk yayınında “ÖSO’nun kaynağı El Kaide’dir” demiş, Habertürk yazarı Çetiner Çetin’in “Bu tanımla doğru olmaz. İçinde Türkmen gruplar var, Arap gruplar var” yanıtına “Kimse benden iyi bilemez. “Ben orada 10 ay mahkum oldum. Bana dışarıdan ahkam kesmeyin” sözleriyle tepki göstermişti.

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‘Bu bakanlıkta bir tek Ak Partili varsa benim’

Memleketi Antalya’da partisinin düzenlediği toplantıda konuşan bakan, “CHP’nin bir genel başkan yardımcısı var, benim memurumdu eskiden, kısa bir süre. Şimdi bunları söylemek istemezdim ama bana gelip, ‘Bu bakanlıkta bir tek Ak Partili varsa benim’ deyip yalvaran bir zavallı, şimdi partinin adını bile doğru söylemiyor. Şimdi gelmiş Özgür Suriye Ordusu’na çamur atıyor. Sen nasıl milli bir insansın” dedi.

Çavuşoğlu, şöyle devam etti: “Başka bir şey daha söyleyeyim ben size. Musul başkonsolosluğumuz DEAŞ tarafından ele geçirilince bu zat, bana bunu oradaki korumalar, özel harekâtçılar ve çalışanlar söylüyor, ifadelerinin kayıtları da bakanlıkta, korkusundan ‘Başkonsolos ben değildim’ diyen bir korkak bu. Ya, biz bunları yani kimseye saldırmamak, uğraşmamak için bugüne kadar söylemedik. Ama sen benim teröre karşı mücadelemde beni zayıf düşürmek için böyle alçakça açıklamalar yaparsan ben de bunları söylerim. Tüm Türkiye bilsin.”

‘Senin geçmişin gibi ‘Tanrı uludur’ demiyoruz’

Yılmaz’ın Avrupa Birliği Bakanlığı’ndan da kovulduğunu öne süren bakan, konuşmasını şöyle tamamladı: “Ayrıca bu zat 15 gün Avrupa Bakanlığı’nda görev aldı ve kovuldu sonra. Onu da Volkan Bozkır’a sorun, neden kovulduğunu. Girmek istemiyorum. Peki be gafil, sen nasıl oluyor da bugün askerimizle omuz omuza yürüyen kişilere DEAŞ’çı diyorsun? Senin problemin ne, ne için söylüyorsun? Onlar ilerledikçe, zafer elde ettikçe ‘Allahu Ekber’ dediği için mi rahatsız oluyorsun? Biz de ‘Allahu Ekber’ diyoruz, biz de mi DEAŞ’çıyız. Bizim dinimiz DEAŞ gibi teröristlere mi kalmış? Onlar teröristtir. Hem de biz ‘Allahu Ekber’ diyoruz, senin geçmişin gibi ‘Tanrı uludur’ demiyoruz.”

‘Bizi sattınız’

IŞİD’in 2014’te Irak’ın Musul kentini işgali sırasında Türkiye başkonsolosluğu binasında bulunan dönemin başkonsolosu Öztürk Yılmaz ve 43 çalışan rehin alınmıştı. Çalışanlar 101 gün rehin kaldıktan sonra IŞİD’le bölgedeki temaslar sonrası serbest bırakılmıştı. 2015’te CHP’ye katılıp milletvekili seçilen Öztürk Yılmaz, TBMM Dışişleri Komisyonu’nda Çavuşoğlu’na “Bizi IŞİD’e sattınız” diye bağırmıştı.