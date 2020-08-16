Çavuşoğlu’ndan Biden’a tepki: Cahilce, haddini aşan bir açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yaptığı görüşmede ABD ile uzmanlar düzeyinde istişareleri devam ettirme kararı aldıklarını bildirdi. ABD başkan adayı Joe Biden’ın Türkiye’ye ilişkin ifadelerini ‘cahilce yapılmış haddini aşan bir açıklama’ olarak nitelendirdi.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın haberine göre Çavuşoğlu, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Dominik Cumhuriyeti’nde, ABD’li mevkidaşı ile görüşmesinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

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‘İstişarelere devam’

Bakan Çavuşoğlu, Pompeo’yla görüşmesine ilişkin şunları söyledi: “Bu görüşmede ikili ilişkilerde bazı konular vardı. Gündemdeki konuları değerlendirmenin yanında özellikle Libya’yı değerlendirdik. Uzmanlar düzeyinde Libya konusunda istişarelerimizi devam ettirmemiz konusunda hemfikiriz.”

‘Darbeyi denediler, olmadı’

ABD Başkan adayı Joe Biden’ın Türkiye’ye ilişkin ifadelerinin sorulması üzerine, Biden’ın iki kez altını çizerek, “Darbeyle değil muhalefete destek vererek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı devirmekten” bahsettiğini belirten Çavuşoğlu, “İki kere vurgulamasından ben şunu anlıyorum; darbeyi geçmişte denedik, olmadı. Dolayısıyla şimdi taktik ve yöntem değiştirelim” ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Biden’ın söylediklerini ‘cahilce yapılmış haddini aşan bir açıklama’ şeklinde nitelendirerek, Türkiye’de seçimlerin demokratik ve şeffaf şekilde düzenlendiğine işaret edip, “Hükümetin, cumhurbaşkanının, kimin değişeceğine milletimiz karar verir. Amerika’dan veya başka bir ülkeden bir kimse buna karar veremez” dedi.