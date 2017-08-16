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Çavuşoğlu’ndan Barzani’ye: Bağımsızlık referandumu iç savaş çıkartabilir

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nde (KBY) 25 Eylül’de yapılması planlanan bağımsızlık referandumunun Irak’ı iç savaşa götürebileceğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Hükümet, sürecin başından bu yana referanduma karşı olduğunu beyan ediyor.

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TRT Haber yayınında konuşan bakan, “Irak bu kadar sorun yaşarken bağımsızlık referandumu ülkedeki durumu daha kötüye, iç savaşa kadar götürür”  dedi.

ABD, başından beri Erbil yönetiminin bağımsızlık referandumuna, acil hedefin IŞİD’in yenilmesi olduğu gerekçesiyle destek vermiyor ve ertelenmesini istiyor. ABD, Rakka operasyonunu YPG’nin başını çektiği Demokratik Suriye Güçleri’yle birlikte yürüttüğü için de uzun süredir bölge politikalarında Türkiye’yle ayrışıyor.

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