Çavuşoğlu’ndan ‘Ayasofya ortak ev’ diyen İspanyol bakana: 1453’ten bu yana cami

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da ortak basın toplantısı düzenlediği İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya’nın Ayasofya için ‘ortak ev‘ ifadesini kullanması üzerine “Ayasofya 1453’ten bu yana camidir” dedi.

Fotoğraf: AA

İspanyol bakan, Ayasofya’nın ‘Ortodoks Hıristiyanların, Katolik Hıristyanların ve Müslümanların ortak evi’ olduğunu, ‘ortak ev olarak insanlık mirasını temsil ettiğini’ söyledi.

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Çavuşoğlu ise “Ayasofya camidir, 1453’ten bu yana camidir. 86 yıl müze olarak kaldı” diye konuştu.

‘Bu bizim egemenlik meselemiz’

Çavuşoğlu, Yunanistan’ın Selanik kentindeki Ayasofya protestolarında Türkiye bayrağının yakılma görüntülerine ilişkin şunları söyledi: “Yunanistan’ın tepkisini anlamak mümkün değil, bayrak indirme, Türk bayrağını yakma, böyle aciz davranışlar onlara yakışır. Biz Kurtuluş Savaşı’ndan sonra, Yunanları denize döktükten sonra, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere onların bayrağına saygı gösterdik.”