Çavuşoğlu: Umarım Özil’in Erdoğan’la görüşmesine itiraz etmezsiniz yine Heiko

Çalışma ziyareti için Ankara’ya gelen Alman mevkidaşı Heiko Maas’ı ağırlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konu Mesut Özil’in Fenerbahçe’ye transferine gelince, gülerek,“Umarım yine cumhurbaşkanımızla görüşmesine itiraz etmezsiniz Heiko” dedi.

Fotoğraf: AA

İki bakanın ortak basın toplantısında bir gazetecinin sorusu üzerine konu Almanya’da doğup büyüyen, o ülkenin vatandaşı olan ve yıllarca milli takımında top koşturan Özil’in transferine geldi.

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Maas şunları söyledi: “Aşı konusundan daha hassas bir konu yanıt vermek açısından. Biliyorum ki Türkiye’deki taraftarlar çok duygusal insanlar. Mesut Özil gerçekten Alman futbolu ve milli takımında çok büyük başarılara imza attı. Türkiye’de başarılı olmasını arzu ediyorum. İstanbul’da mutlu olmasını ümit ediyorum. Fenerbahçe formasıyla çocukluk fotoğrafları olduğunu söyledi bana Mevlüt ona en iyi dileklerimi sunmak isiyorum.”

Son dönemde ağırlıklı olarak golf oyanasa da futbolu sevdiğini, futbol da oynadığını söyleyen Çavuşoğlu ise Özil gibi dünya yıldızının Türkiye’ye gelmesinin herkesi heyecanlandırdığını söyledi. 32 yaşındaki futbolcunun, dün gece Britanya’nın başkenti Londra’dan İstanbul’a geldiğinde kendisi için bir rüyanın gerçek olduğunu söylediğinden yola çıkarak, “Kendisi de heyecanlı” dedi.

‘Doğuştan Fenerbahçeliyim’

Doğuştan Fenerbahçeli olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu şöyle devam etti: “Şu anda Antalya ve Alanyapor’umuz var. Mesut’un da çocukluk takımı, bizim de. Fenerbahçe’ye geldiği için ayrıca mutluluk duyuyorum. Umarım bundan dolayı Galatasaraylı, Beşiktaşlı, Tarbsozporlu taraftarla alıngalık göstermez. Herkesin gönlünde yatan bir takım var. Türkiye’de önemli katkılar yapacaktır. Sadece Fenerbahçe’ye değil Türk futbolunun gelişmesine de katkı yapacaktır. Örnek bir insan. Umarım yine cumhurbaşkanımızla görüşmesine de itiraz etmezsiniz Heiko. Problem çıkarmazsınız. Mesut’a başarılar diliyorum. “

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İngiltere Premier Lig’de oynayan futbolcular Cenk Tosun, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan, Mayıs 2018’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Britanya’nın başkenti Londra’da buluşarak fotoğraf çektirmiş ve formalarını hediye etmişti. Özil ve onun gibi Almanya’da doğup büyüyen, milli takımda oynayan Gündoğan’ın fotoğraf çektirmesi, o karelerin AKP’nin sosyal medya hesaplarından yayımlanması Almanya’da tepki çekmişti.

Almanya Futbol Federasyonu, “Uluslararası oyuncularımızın seçim kampanyalarında manipüle edilmeleri iyi bir şey değil” ifadelerine yer verilen bir açıklama yayınlamıştı. Merkel adına açıklama yapan hükümet sözcüsü Steffen Seibert de Erdoğan ile buluşmayı ‘soru işaretleri yaratan ve yanlış anlamaya davet çıkaracak bir durum’ diye nitelemişti. Özil, Temmuz 2018’de milli takımı bırakmıştı.

İkili diyalog vurgusu

Çavuşoğlu, ayrıca, Avrupa’dan da olumlu adımların gelmesi sayesinde (AB’yle ilişkilerde) daha pozitif atmosfer içinde olduklarını söyleyerek, “Önümüzdeki süreçte Almanya’yla ikili diyalog mekanizmalarımızı canlandırma konusunda mutabık kaldık” dedi.

Maas ise “Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin derinleşmesini arzu ediyorum” ifadelerini kullandı.