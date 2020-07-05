Çavuşoğlu’ndan AB’ye ‘seyahat kısıtlaması’ tepkisi: Siyasi bir karar; haksızlık yapılıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB’nin seyahat kısıtlamasıyla ilgili kararın ‘siyasi‘ olduğunu ve ‘Türkiye’ye haksızlık yapıldığını‘ söyledi.

Fotoğraf: AA

AB Konseyi, üçüncü ülkelerden Schengen bölgesine gelenler için uygulanan seyahat kısıtlamalarında değişiklik yapılması yönünde tavsiye kararı almıştı. Buna göre, salgın tedbirleri kapsamında mart ayında kapatılan dış sınırlar, AB ülkelerine yakın Covid-19 verilerine sahip olduğu belirlenen Cezayir, Avustralya, Kanada, Gürcistan, Japonya, Karadağ, Fas, Yeni Zelanda, Ruanda, Sırbistan, Güney Kore, Tayland, Tunus ve Uruguay’a 1 Temmuz’dan itibaren açıldı. Çin’e ise mütekabiliyet gereği AB ülkelerinin vatandaşlarına seyahat izni vermesi halinde kısıtlama uygulanmayacak.

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Türkiye, ABD, Rusya, Brezilya, Hindistan gibi ülkelere ise AB ülkelerinin seyahat kısıtlamaları devam ediyor.

‘Kendi vatandaşınız da isyan eder’

AA’nın haberine göre, Alanya’da düzenlenen turizm toplantısına katılan Çavuşoğlu şunları söyledi: “Bu kriterler ortaya konulduğunda Türkiye’ye haksızlık edildiğini, bazı ülkelerin siyasi ilişkileri iyi olduğu için o ülkelerde rakamlar iyi olmadığı halde jest yapıldığını görüyoruz. Oysa yanlış bir jest. Yani kendi vatandaşının sağlığını riske ederek, başka ülkelere şartları iyi olmadığı halde jest yaparsanız ve şartları iyi olan Türkiye’yi görmezden gelirseniz, o zaman kendi vatandaşınız da kendi basınınız da isyan eder.”