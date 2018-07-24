Çavuşoğlu’ndan ABD’ye F-35 ve İran tepkisi: Yeni Türkiye’ye herkes alışacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarına uyma zorunluluğunun bulunmadığını belirtirken, ABD Kongresi’nin F-35 kararına da tepki gösterdi.

ABD’nin İran’a tekrar uygulamaya başlayacağı yaptırımları görüşmek üzere Ankara’ya gelen ABD’li heyet bu aşamada Türkiye’ye muafiyetin söz konusu olmadığını söylemişti.

Reklam

Ayrıca, ABD Kongresi’nin iki kanadı Senato ve Temsilciler Meclisi, Türkiye’ye verilmesi planlanan F-35 savaş uçaklarının teslimatının geçici olarak durdurulmasında uzlaşmıştı.

DW Türkçe’nin haberine göre, Azerbaycan’da bulunan Çavuşoğlu Birleşmiş Milletler’in yaptırımlarına her ülke gibi Türkiye’nin de uyacağını dile getirerek, “Ama ABD olsun veya İngiltere olsun veya başka bir ülke olsun, Avrupa Birliği olsun, onların bir ülkeye yönelik yaptırım kararlarına biz uymak zorunda değiliz” diye konuştu.

Reklam

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye’nin Azerbaycan, Rusya, İran ve Irak’tan petrol ve doğal gaz aldığını ifade ederek, “İran’dan almayıp da o ihtiyacımı nereden alacağım? Azerbaycan’dan almazsam nereden alacağım? Uzaktan konuşmak kolay. Biz komşu ülkeyiz İran’la. İran’la her konuda anlaştığımızı söyleyemeyiz, farklı görüşlerimiz de oluyor ama biz bu tür yaptırımlara karşıyız ve bu ilkesel tutumdur” dedi.

F-35’lerle ilgili gelişmeye de değinen dışişleri bakanı, F-35’lerin iki tanesini hâlihazırda teslim alındığını ve pilotların eğitim çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Çavuşoğlu, “Gerek ABD, gerekse herhangi bir ülke şunu anlamalıdır: Dayatmayla, yaptırımlarla Türkiye’den bir netice almak mümkün değildir. Diyalogla, diplomasiyle, dostane yaklaşımla ve saygı duyarak Türkiye’ye yaklaşarak Türkiye’den netice alınır. Biz baskılara, yaptırımlara, tehditlere boyun eğmeyiz. Yeni Türkiye’ye herkes alışacak, alışmaya da başladı” dedi.