Çavuşoğlu’na göre Türkiye’de haber yazdığı için tutuklanan tek bir gazeteci yok

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’de haber yazdığı için tutuklu olan tek bir gazetecinin olmadığını iddia etti.

İspanyol gazetecilere konuşan Çavuşoğlu, Türkiye’de basın özgürlüğü’yle ilgili soruya “Türkiye’de haber yazdığı için tutuklu olan tek bir gazeteci yok. Eğer varsa kim olduğunu bilmek isterim” diye yanıt verdi.

‘Gazeteciler terörü destekledi’

Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünün sunduğu raporun objektif olmadığını savunan Çavuşoğlu, hapisteki gazetecilerin terörü ya da darbe girişimini desteklediğini ileri sürdü: “Gazeteci olarak kendilerini gösteren kişiler, terörizmi ya da terör örgütlerini destekledi. Çok sayıda insan tutuklandı çünkü bunların hepsi aktif bir şekilde darbe girişimini destekledi ve üçüncü kişiler medyayı kullanarak propaganda yaptı. Eleştiri yapan gazeteciler ile darbeye karışanları birbirinden ayırmak gerekir.”

Ancak Gazetecileri Koruma Komitesi’nin verilerine göre, 2016’da dünya çapında en az 257 gazeteci hapiste. Bu konudaki rekor ise Türkiye’ye ait Buna göre Türkiye’de 2016’da tutuklanan gazeteci sayısı 81.